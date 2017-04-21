Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №806 від 21.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

Користь печених яблук

На думку фахівців, печені яблука містять унікальне поєднання ферментів і мікроелементів. Користь печених яблук перевищує де в чому свіжі. Зокрема, згідно з науковим дослідженням, печені яблука в повному обсязі зберігаються вітаміни А, В1, В2, В3, В6, В9, Н, РР, С, Е.

Цей унікальний склад гарантує чудове здоров’я. Особливу роль відграє вітамін B6, який нормалізує обмін речовин і сприяє нормальному розвитку дитячого організму. Він стійкий до низьких і високих температур. Нестача цієх речовини призводить до погіршення роботи головного мозку, серцево-судинної і центральної нервової систем. Крім того, печене яблуко містить корисні мікроелементи: йод, залізо, мідь, натрій, магній, калій, фосфор, кальцій. Натрій регулює кров’яний тиск, м’язову й нервову діяльність, сприяє правильному травленню і водному обміну. Калій нормалізує роботу органів травлення, серця й нирок. Магній бере участь в енергетичному й водному обміні, підтримує нормальний рівень вуглеводів. Фосфор і кальцій зміцнюють кістковий апарат, сухожилля й зуби. Тому за розтягнень, тріщин і переломів лікарі рекомендують їсти більше яблук. Варто тільки печені яблука очистити від шкірки, і ви отримаєте добрий зцілювальний засіб у разі кишкових захворювань, хронічного панкреатиту, холециститу, гепатитів, дисбактеріозу, поганого травлення, набряків. Крім того, печені яблука чудово відновлюють роботу органів травної системи після операцій на черевній порожнині. А також після будь-яких операцій із застосуванням наркозу: пектини сприяють виведенню з організму продуктів розпаду лікарських речовин. До речі, за виразкової хвороби печені яблука рекомендують вживати замість свіжих. А з’їдені натще, вони діють як легкий сечогінний засіб.
21.04.2017


Переглядів: 52

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 806 від 22.04.2017p.
¤ 
Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...

¤ 
Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Рівненська майстриня художньої вишивки Юлія Гончарова отримуватиме у 2017 році президентську стипендію....

¤ 
Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...

¤ 
Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...

¤ 
Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
2. Розклад руху автобусів [253] (15384)
3. Моє місто - найкраще [427] (10959)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7234)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7142)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6518)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6371)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (6068)
9. Душ для всіх [432] (5397)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5291)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5148)
12. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (5046)
13. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5035)
14. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (5029)
15. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4995)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Визначаємо стан здоров’я за нігтями (63)
2. Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України! (63)
3. У ДТП на Дубенщині загинув іноземець (61)
4. У «чистий» четвер поліція завадила вивантаженню львівського сміття у Гощанському районі (60)
5. Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів (60)
6. Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію (60)
7. Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви» (59)
8. Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області (59)
9. Кліматична техніка AERMEC (59)
10. На Рівненщині триває призовна компанія «Весна - 2017» (59)
11. Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян (59)
12. На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком (58)
13. У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва (58)
14. У Дубні чоловік кинувся під потяг (58)
15. 20 кілограмів бурштину перевозив житель Володимирецького району (57)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс