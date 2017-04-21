На думку фахівців, печені яблука містять унікальне поєднання ферментів і мікроелементів. Користь печених яблук перевищує де в чому свіжі. Зокрема, згідно з науковим дослідженням, печені яблука в повному обсязі зберігаються вітаміни А, В1, В2, В3, В6, В9, Н, РР, С, Е.
Цей унікальний склад гарантує чудове здоров’я. Особливу роль відграє вітамін B6, який нормалізує обмін речовин і сприяє нормальному розвитку дитячого організму. Він стійкий до низьких і високих температур. Нестача цієх речовини призводить до погіршення роботи головного мозку, серцево-судинної і центральної нервової систем. Крім того, печене яблуко містить корисні мікроелементи: йод, залізо, мідь, натрій, магній, калій, фосфор, кальцій. Натрій регулює кров’яний тиск, м’язову й нервову діяльність, сприяє правильному травленню і водному обміну. Калій нормалізує роботу органів травлення, серця й нирок. Магній бере участь в енергетичному й водному обміні, підтримує нормальний рівень вуглеводів. Фосфор і кальцій зміцнюють кістковий апарат, сухожилля й зуби. Тому за розтягнень, тріщин і переломів лікарі рекомендують їсти більше яблук. Варто тільки печені яблука очистити від шкірки, і ви отримаєте добрий зцілювальний засіб у разі кишкових захворювань, хронічного панкреатиту, холециститу, гепатитів, дисбактеріозу, поганого травлення, набряків. Крім того, печені яблука чудово відновлюють роботу органів травної системи після операцій на черевній порожнині. А також після будь-яких операцій із застосуванням наркозу: пектини сприяють виведенню з організму продуктів розпаду лікарських речовин. До речі, за виразкової хвороби печені яблука рекомендують вживати замість свіжих. А з’їдені натще, вони діють як легкий сечогінний засіб.
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