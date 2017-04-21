Дитяча мрія - “Діснейленд”

¤

“Діснейленд” – мрія кожної дитини. Відвідини цього парку точно будуть незабутніми! Що ж такого можна побачити в Діснейленді, про що відомо не кожному? До Вашої уваги історія, секрети та цікаві факти про Діснейленд в США. Це захопливо!

Історія Діснейленду

17 липня 1955 Уолт Дісней створив свій перший тематичний парк, де відтворили дивовижний світ мультфільмів та казок. На створення парку мрії, побудованого на 34 га землі, де раніше росли апельсинові дерева, пішло 17 мільйонів доларів. У 1959 році в парку побудували першу в західній півкулі металеву монорельсову американську гірку “Matterhorn Bobsleds”, яка обслуговувала відвідувачів парку на щоденній основі. Вважають, що поява подібного атракціону стала початком ери розвитку сучасного бізнесу розваг.

Парк розваг в Каліфорнії за багато десятиліть відвідали 515 млн осіб. Там є 8 зон відпочинку: Головна вулиця, Країна пригод, Країна фантазій, Дикий Захід, Країна завтрашнього дня, Місто Міккі, Країна тварин, Площа Нового Орлеана. У «Лос-Анджелес Таймс» написано, що 600 доглядачів, малярів, садівників і декораторів працюють 365 ночей у році, щоб забезпечити роботу парку. Працівники зішкрябують жувальну гумку з тротуарів, висмикують бур’яни, оновлюють покриття поручнів – і роблять все вночі. Лише три працівники відповідають за ремонт і заміну 800 парасольок, 25000 стільців і близько 7000 столів в ресторанах і кафе Діснейленду і сусіднього парку «Каліфорнія Авеню Парк». Чотири сертифікованих водолази чистять дно водойм від сміття і займаються ремонтом водних атракціонів, наприклад, «Знайди Немо» або «Джангл Круз».

Для ексклюзивних членів, які є власниками парків розваг і отримують мільйонні доходи від їхньої роботи, тут існує спеціальний «Клуб 33».

У парках також є таємні сміттярі, які снують повсюди непомітно для відвідувачів. Крім цього, є секретні місця і атракціони, які варто відшукати. Отож, до Вашої уваги цікаві місця Діснейленду та огляд секретів “найщасливішого місця” на планеті.

Дикі кішки Діснейленду

Діснейленд відомий своєю чистотою. Як тільки ворота парку зачиняються пізно ввечері, в найщасливішому місці на землі починається зовсім інше життя. Після закриття в парку збираються дикі кішки. Вони контролюють популяцію мишей і щурів тут. Протягом дня кішок тримають в декількох місцях, де їх годують, стерилізують і вакцинують.

Боротьба зі жуйками

У парку не продають жувальну гумку, щоб гості не випльовували її і не забруднювали тротуари, але гості все одно приносять її з собою. Працівники парку не хочуть, щоб гості засмучувалися, коли жуйка прилипає до підошви їхнього взуття, тому ввічливо просять відвідувачів не випльовувати жуйку будь-де.

Річковий корабель «Марк Твен»

На пароплаві «Марк Твен» під час прогулянки можна попроситися покермувати. У цьому випадку вас проведуть у рубку, де дозволять крутити штурвалом, сигналити, а потім скажуть залишити підпис у книзі гостей. Також вам вручать сертифікат, який підтверджує факт, що ви керували великим теплоходом “SS Mark Twain “. Потрібно бути сміливішими і не втратити такий шанс!

Без бороди

Працівникам парку спеціальним законом Уолта Діснея заборонено мати бороди. Сьогодні закон переглянули, і з’явилася нова умова: якщо хтось хоче відростити бороду, то вона повинна бути короткою, щоб це не було схоже на бороду. Уолт не хотів, щоб гості сприймали бородатих працівників як недоглянутих і неохайних людей. Ось така турбота!

Головна вулиця пожежників

На «Головній вулиці пожежників» в парку розваг світло ніколи не гасне, тому її легко відшукати. Свого часу Уолт Дісней жив в апартаментах над офісом пожежників. Після його смерті світло у вікнах його квартири ніколи не гасне й донині. Обстановка в квартирі теж не змінювалася з тих пір, як сім’я Уолта жила тут.

Залізниця

Можна покататися на залізниці Діснейленду та побувати в спеціальному місці вагона-тендера. Спочатку попросіть кондуктора станції “Main Street Station”, щоб вам дозволили зайняти саме це місце. Коли на станцію прибуде поїзд, вас проведуть до паровоза, де знаходяться зовсім крихітні місця для двох осіб.

Зарезервуйте місце у вагоні поїзда “Lilly Belle”

Лише обмежена кількість осіб знає про особливий вагон, на якому можна покататися. Для цього потрібно підійти на станцію “Main Street Station”, щоб зарезервувати місце. Цей вагон названий на честь дружини Уолта Діснея, яка брала активну участь в оздобленні вагона антикварними меблями і вікнами з кольоровими склом.

Фіолетова чашка

Кожна дитина знає, що обов’язково треба покататися на атракціоні «Чашки» в Діснейленді. Якщо ви хочете кататися швидше за інших, то ви повинні зайняти фіолетову чашку, вона там єдина. Річ у тім, що це найшвидша чашка на цьому атракціоні.

Порушуйте правила на атракціоні «Індіана Джонс»

Атракціон «Індіана Джонс» вартий уваги. Якщо напис свідчить, що палицю не можна чіпати, то треба зробити навпаки – потягнути її. Ви почуєте страхітливий гуркіт, і вам здасться, що стеля над вами опускається. Якщо ви не послухаєте і потягнете, наприклад, за мотузку, то почуєте, як в колодязь хтось «падає» і голосно кричить.

Свідоцтво про те, що ви вижили в будинку з привидами

Якщо сподобався «Будинок з привидами», то можна попросити виписати сертифікат про те, що ви вижили, відвідавши це місце. Вам скажуть підійти до призначеного місця, де господиня чи господар атракціону будуть вас чекати вкінці розваги.

Справжній череп в атракціоні «Пірати Карибського моря»

З моменту відкриття Діснейленду в парку було багато людських скелетів, особливо на атракціоні «Пірати Карибського моря». Дизайнерам не сподобалося, що штучні скелети виглядають неприродно. Поступово всі кістки змінили на справжні, серед них з’явився і череп з перехрещеними кістками над узголів’ям ліжка капітана Квотерса, скелет якого штучний.

У Будинку з привидами можуть жити справжні привиди

Деякі відвідувачі Будинку з привидами розвіюють справжній прах своїх померлих родичів прямо всередині під час роботи атракціону. Працівники прибирають його, але таке відбувається знову і знову. Справа в тім, що нікого не вдалося зловити під час процедури. Подейкують, що після того, як одна жінка розвіяла прах свого сина, відвідувачі атракціону іноді чують крик померлого.

Система ароматизації повітря

У різний час року повітря в парку пахне по-різному. Запах на Головній вулиці та в інших місцях змінюється за бажанням розпорядників. Зазвичай на ній пахне ваніллю, а ближче до свят запах змінюється на м’ятний.

Баскетбольний майданчик “Matterhorn”

У третьому секторі атракціону “Matterhorn” розташувався баскетбольний майданчик, хоч і дуже маленький. Довгий час цей сектор був порожнім, оскільки в атракціоні використовували лише перших два сектори. Баскетбольний майданчик обладнали за бажанням працівників парку, там вони можуть розважитися під час перерв. Крім баскетбольного майданчика, на території парку є спортивний зал для персоналу. У 1984 році баскетбольний майданчик отримав сертифікат «Олімпійського стадіону».

Мідне яблуко

Всім відома «Казка про Білосніжку». У парку відвідувачів чекає дещо особливе, про що їх навіть не попереджають. Якщо потерти мідне яблуко, яке знаходиться над мідною книгою в залі пригод, присвяченому сюжетові «Білосніжки», то раптово лунає грім та чути сміх відьми. Якщо подивитися у вікно, то можна помітити Злу Королеву, яка спостерігає за вами.

Секрети Кролика Роджера

Ще один секрет пов’язаний з мультиками про Кролика Роджера. Знайдіть будівлю, яка називається “Ink and Paint Club”, і, постукавши у двері, скажіть «Мене прислав Уолт». Ви почуєте голос Кролиці Джесіки, яка вам заспіває. До речі, на півдорозі до будинку є особливі металеві двері. Горила підходить до дверей і вимовляє смішну фразу, також після того, як ви постукайте.

Захований піратський корабель

Якщо ви хочете відшукати ще одну секретну «перлину» парку, йдіть вздовж “Rivers of America” і подивіться на дахи будинків, що на площі Нового Орлеана. Там ви і побачите піратський корабель з білими вітрилами. Це не зовсім корабель, просто щогли, які приєднані до дахів будинків.

Мультиплікаційний герой, захований в

«Будинку Тарзана на дереві»

У Діснейленді є багато об’єктів, які, як здається, знаходяться не на своєму місці, але це все невипадково. Оглянувши будиночок Тарзана на дереві, гості можуть пройтися по джунглях на території табору і взяти участь в інтерактивних іграх. Тут можна помітити Місіс Потс з мультфільму «Красуня і Чудовисько», яка знаходиться серед каструль.