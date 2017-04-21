|№806 від 21.04.2017p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!
Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «Вереса» в одному сезоні за часів Незалежності.
За цим показником Руслан Степанюк обійшов Юрія Баховського, який у сезоні 1997-1998 забив упродовж чемпіонату 18 голів. Значно відстали також й інші голеадори «Вереса». По 10 голів у чемпіонатах різних років забивали Олексій Снігирьов (1992), Ігор Українець (1995-1996) та Вадим Васильєв (2000-2001).
Після переможного матчу проти «Гірника-Спорт» Руслан Степанюк подякував уболівальникам та присоромив скептиків:
- Дуже незвично було грати за порожніх трибун. Я і вся наша команда - вдячні людям, які у не зовсім сприятливу погоду прийшли під стадіон і все-одно нас підтримували. Ми відчували цю підтримку. Прикро, що пропустили двічі у свої ворота. Але найголовніше те, що ми знову перемогли і рухаємося вперед. І нехай замовкнуть ті, хто думав і говорив, що ми «здаємо» матчі....
- Який з епізодів у матчі став вирішальним?
- Вважаю, що ми саме переграли суперника. А також - за рахунок настрою на поєдинок. Можливо, десь трохи нам пощастило. Але найголовніше, що ми перемогли.
- Сьогодні ти знову оформив дубль. Що можеш сказати про результативність?
- Звісно, я дуже радий цьому.
- Яка атмосфера панувала у роздягальні після гри?
- Весела і передсвяткова!
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України! (63)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: