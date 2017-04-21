Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

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Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «Вереса» в одному сезоні за часів Незалежності.

За цим показником Руслан Степанюк обійшов Юрія Баховського, який у сезоні 1997-1998 забив упродовж чемпіонату 18 голів. Значно відстали також й інші голеадори «Вереса». По 10 голів у чемпіонатах різних років забивали Олексій Снігирьов (1992), Ігор Українець (1995-1996) та Вадим Васильєв (2000-2001).

Після переможного матчу проти «Гірника-Спорт» Руслан Степанюк подякував уболівальникам та присоромив скептиків:

- Дуже незвично було грати за порожніх трибун. Я і вся наша команда - вдячні людям, які у не зовсім сприятливу погоду прийшли під стадіон і все-одно нас підтримували. Ми відчували цю підтримку. Прикро, що пропустили двічі у свої ворота. Але найголовніше те, що ми знову перемогли і рухаємося вперед. І нехай замовкнуть ті, хто думав і говорив, що ми «здаємо» матчі....

- Який з епізодів у матчі став вирішальним?

- Вважаю, що ми саме переграли суперника. А також - за рахунок настрою на поєдинок. Можливо, десь трохи нам пощастило. Але найголовніше, що ми перемогли.

- Сьогодні ти знову оформив дубль. Що можеш сказати про результативність?

- Звісно, я дуже радий цьому.

- Яка атмосфера панувала у роздягальні після гри?

- Весела і передсвяткова!