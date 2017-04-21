Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №806 від 21.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

Сергій ПІДДУБНИЙ:

Сергій ПІДДУБНИЙ:

«Точкове підсилення зробить нас командою іншого калібру»

Столична футзальна команда «Хіт», хоч і новачок Екстраліги, — колектив з амбіціями та хорошим складом виконавців. Не випадково, що саме кияни з помітним відривом на першому місці завершили регулярний чемпіонат, не програвши жодної гри. Не було поразок у «Хіта» і в Кубку України.

Першим, а можливо, й останнім у сезоні, хто завдав поразки столичному клубу, став рівненський «Кардинал». Причому наша команда не просто перемогла, а розгромила лідера — 7:4.

Після цієї перемоги рахунок у серії плей-офф став 1:1. На жаль, на повноцінну сенсацію у рівнян не вистачило сил. Третю гру «Хіт» виграв — 3:1. Хоча пишатися цією перемогою кияни навряд чи зможуть, адже судді прийняли чимало суперечливих рішень не на нашу користь.

— Судді включилися в гру вже з перших хвилин. А при рахунку 2:1 нас просто знищили. Все робили, щоб ми не пройшли далі, — поділився враженнями головний тренер «Кардинала» Сергій Піддубний.

— Не прикро, команда тільки розігралася і вже завершення сезону?

— У нас нова команда. До моїх вимог готовими були лише Басич, Новак та Кручок. Упродовж сезону довелося пробувати різні варіанти гри. Лише після Нового року до хлопців прийшло хоч якесь розуміння, що я від них хочу. Але роботи ще непочатий край.

— Були матчі упродовж сезону, якими можете пишатися, а про які краще забути?

— Соромитися нам немає за що. Так, спочатку нам бракувало зіграності. Але згодом ми виглядали пристойно проти усіх суперників, і проти «Локомотива», і проти «Хіта», і проти інших. Зізнаюсь, думав, буде гірше. На жаль, серйозною для нас проблемою стала воротарська позиція. Травми переслідували Юру Свинарчука, який за сезон виріс у хорошого голкіпера. Микола Дурбан на фініші зламав носа і теж вже не зміг зіграти на повну силу.

— Як гадаєте, нинішня команда має перспективу?

— Яким буде «Кардинал» у новому сезоні, звісно, залежатиме від фінансування. Як на мене, то «точечне» підсилення дозволило б зробити нас командою зовсім іншого калібру.

21.04.2017За матеріалами «Рівне Вечірнє»


Переглядів: 42

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 806 від 22.04.2017p.
¤ 
Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...

¤ 
Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Рівненська майстриня художньої вишивки Юлія Гончарова отримуватиме у 2017 році президентську стипендію....

¤ 
Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...

¤ 
Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...

¤ 
Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
2. Розклад руху автобусів [253] (15384)
3. Моє місто - найкраще [427] (10959)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7234)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7142)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6518)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6371)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (6068)
9. Душ для всіх [432] (5397)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5291)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5148)
12. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (5046)
13. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5035)
14. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (5029)
15. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4995)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України! (63)
2. Визначаємо стан здоров’я за нігтями (62)
3. У ДТП на Дубенщині загинув іноземець (60)
4. Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію (60)
5. У «чистий» четвер поліція завадила вивантаженню львівського сміття у Гощанському районі (59)
6. Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви» (59)
7. Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів (59)
8. Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян (59)
9. На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком (58)
10. Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області (58)
11. Кліматична техніка AERMEC (58)
12. На Рівненщині триває призовна компанія «Весна - 2017» (58)
13. 20 кілограмів бурштину перевозив житель Володимирецького району (57)
14. У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва (57)
15. У Дубні чоловік кинувся під потяг (57)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс