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«Точкове підсилення зробить нас командою іншого калібру»

Столична футзальна команда «Хіт», хоч і новачок Екстраліги, — колектив з амбіціями та хорошим складом виконавців. Не випадково, що саме кияни з помітним відривом на першому місці завершили регулярний чемпіонат, не програвши жодної гри. Не було поразок у «Хіта» і в Кубку України.

Першим, а можливо, й останнім у сезоні, хто завдав поразки столичному клубу, став рівненський «Кардинал». Причому наша команда не просто перемогла, а розгромила лідера — 7:4.

Після цієї перемоги рахунок у серії плей-офф став 1:1. На жаль, на повноцінну сенсацію у рівнян не вистачило сил. Третю гру «Хіт» виграв — 3:1. Хоча пишатися цією перемогою кияни навряд чи зможуть, адже судді прийняли чимало суперечливих рішень не на нашу користь.

— Судді включилися в гру вже з перших хвилин. А при рахунку 2:1 нас просто знищили. Все робили, щоб ми не пройшли далі, — поділився враженнями головний тренер «Кардинала» Сергій Піддубний.

— Не прикро, команда тільки розігралася і вже завершення сезону?

— У нас нова команда. До моїх вимог готовими були лише Басич, Новак та Кручок. Упродовж сезону довелося пробувати різні варіанти гри. Лише після Нового року до хлопців прийшло хоч якесь розуміння, що я від них хочу. Але роботи ще непочатий край.

— Були матчі упродовж сезону, якими можете пишатися, а про які краще забути?

— Соромитися нам немає за що. Так, спочатку нам бракувало зіграності. Але згодом ми виглядали пристойно проти усіх суперників, і проти «Локомотива», і проти «Хіта», і проти інших. Зізнаюсь, думав, буде гірше. На жаль, серйозною для нас проблемою стала воротарська позиція. Травми переслідували Юру Свинарчука, який за сезон виріс у хорошого голкіпера. Микола Дурбан на фініші зламав носа і теж вже не зміг зіграти на повну силу.

— Як гадаєте, нинішня команда має перспективу?

— Яким буде «Кардинал» у новому сезоні, звісно, залежатиме від фінансування. Як на мене, то «точечне» підсилення дозволило б зробити нас командою зовсім іншого калібру.