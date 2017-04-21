Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №806 від 21.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

Богдан Новак: «Матчі у складі збірної - неоціненний досвід»

Богдан Новак: «Матчі у складі збірної - неоціненний досвід»

Гол та результативна передача. А у підсумку – путівка на чемпіонат Європи з футзалу, що відбудеться у Словенії у січні-лютому наступного року. З таким доробком завершив свій вояж до табору національної збірної гравець МФК «Кардинал-Рівне» Богдан Новак. Одразу після повернення із Києва до Рівного він поділився емоціями та очікуваннями від свого спортивного майбутнього.

- Богдане, як швидко зумів адаптуватися у таборі національної збірної? Адже ти прибув до розташування команди останнім.

- До збірної мене викликали не вперше. Так, було хвилювання, але я знаю усіх хлопців, тому не потребував багато часу на адаптацію. Усі мені допомагали і підказували. У першій грі кваліфікаційного турніру проти бельгійців я освоївся ще більше. Пограв у команді, відчув певні ігрові зв’язки. А перед поєдинком із Чорногорією головний тренер Олександр Косенко сказав, що дасть шанс проявити себе усім. Тому до цієї гри я серйозно готувався і психологічно. Бо знав, що на мене покладають надії.

- У грі проти Чорногорії ти забив свій перший гол у футболці національної збірної. І доволі важливий, бо ж команда на той момент програвала – 0:1. Це результат награної комбінації, чи імпровізація?

- Гадаю, швидше імпровізація. Ми домовлялися, що коли гравець отримує м’яч біля бокової лінії – то має грати у центр. Я граю на позиції «стовпа» і маю «відвалюватися» від опонента. Хоча, у «Кардиналі» ми граємо дещо по-іншому. У збірній тренери вимагають створювати вільні зони. Я зумів «відтягнути» захисника, створив для себе простір і саме туди Михайло Зварич віддав передачу. Дуже радий, що зумів забити. Але це була швидше імпровізація, аніж награна комбінація.

- Потім був ще й гольовий пас на Олександра Педяша. І зрештою збірна перемогла чорногорців – 4:2. Які емоції вирували у роздягальні?

- Після тієї гри тренер підійшов і подякував. І старші колеги – Іваняк, Журба та інші – акцентували на тому, що коли в них гра не пішла – то новачки збірної проявили себе і допомогли. А не просто виходили на майданчик вбивати час.

- У вирішальному матчі проти хорватів ти провів на майданчику значно менше часу. Чому?

- Не вважаю це проблемою. Це тренерське рішення, значить потрібно було саме таким чином внести якісь корективи у гру. Нам потрібно було відігруватися і перемагати. Можливо, я занадто перестраховувався і дорожив м’ячем, а в той момент потрібно було більше ризикувати і загострювати гру…

- Чи відчуваєш, що після такого серйозного досвіду виступів у збірній України виріс як футзаліст?

- Так. Для мене це неоціненний досвід. Я навіть не очікував, що мене викличуть до збірної. А вийшло, що навіть забив. Звичайно, було й багато помилок, над якими потрібно працювати. Але зараз я намагаюся, щоб залишилися лише позитивні враження. Здобув різноплановий досвід. От, наприклад, раніше в мене було якесь своє бачення гри. А після спілкування з тренерами, партнерами по збірній, після підказок і настанов – усе вже усвідомлюється дещо по-іншому.

- Розкажи трохи про атмосферу навколо матчів…

- Це все для мене – нове. Раніше в мене так часто не просили дати автограф, чи сфотографуватися. І це теж додатковий стимул, аби працювати над собою. Було багато дзвінків від друзів та знайомих. І, навіть, від зовсім незнайомих людей. Мені багато писали. Чесно – не чекав, що моє перебування у збірній викличе такий ажіотаж… Це радує.

- Що можеш сказати про трибуни Палацу спорту? Там зібралося чимало відомих осіб…

- У грі ти майже не помічаєш трибун. Але час від часу все одно десь звертаєш увагу. Бачив, що там зібралося чимало представників спортивного бомонду. Звісно, приємно було грати на очах у такої публіки. Та й вболівальників було чимало. Хоча, мушу сказати, що підтримка вболівальників у Рівному значно гучніша та інтенсивніша. Іноді складалося враження, що ми граємо не в Палаці спорту, а в театрі… Хоча, з часом вболівальники таки «завелися» і добряче нам допомогли.

- Чи сподіваєшся тепер на виклик до складу збірної на матчі фінального турніру Євро-2018?

- Хотілося б. Фінальний турнір чемпіонату Європи стартує у січні наступного року. Часу ще вдосталь. Тому тренуватимуся, працюватиму над собою і сподіватимуся.

- Виклик до збірної та успішний виступ – це і шанс отримати запрошення від більш потужних клубів Екстра-ліги. Не отримував запрошень від того ж «ХІТа», чи «Енергії»?

- Жодних конкретних пропозицій поки не було. Але ми розуміємо, що сезон ще триває. Попереду півфінали серії плей-офф чемпіонату і Фінал чотирьох Кубку України. Тому, усе ще може трапитися. Мені дуже подобається «Кардинал» і я радий грати у цій команді, але водночас розумію, що для професійного росту було б добре спробувати свої сили і в іншому клубі.

21.04.2017Прес-служба МФК «Кардинал-Рівне»


Переглядів: 41

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 806 від 22.04.2017p.
¤ 
Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...

¤ 
Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Рівненська майстриня художньої вишивки Юлія Гончарова отримуватиме у 2017 році президентську стипендію....

¤ 
Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...

¤ 
Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...

¤ 
Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
2. Розклад руху автобусів [253] (15385)
3. Моє місто - найкраще [427] (10959)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7234)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7142)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6518)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6371)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (6068)
9. Душ для всіх [432] (5397)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5291)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5148)
12. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (5046)
13. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5035)
14. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (5029)
15. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4995)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Визначаємо стан здоров’я за нігтями (63)
2. Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України! (63)
3. У ДТП на Дубенщині загинув іноземець (61)
4. Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію (61)
5. У «чистий» четвер поліція завадила вивантаженню львівського сміття у Гощанському районі (60)
6. Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів (60)
7. Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян (60)
8. Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви» (59)
9. Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області (59)
10. Кліматична техніка AERMEC (59)
11. На Рівненщині триває призовна компанія «Весна - 2017» (59)
12. 20 кілограмів бурштину перевозив житель Володимирецького району (58)
13. На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком (58)
14. У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва (58)
15. У Дубні чоловік кинувся під потяг (58)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс