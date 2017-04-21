Як вирішити «весняні» проблеми з волоссям

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З приходом весни можуть виникнути проблеми здоров’ям, і з волоссям. Адже часто дивлячись на себе в дзеркало ми помічаємо, що волосся стало досить тьмяним й ослабленим. А якщо воно випадає і січеться, то слід подумати, що могло до цього привести.

У більшості випадків це наше недбале до нього відношення: ми неправильно харчуємося, не вчасно лягаємо спати, а користуючись різноманітними електричними приладами й засобами для укладання, ми пересушуємо та псуємо волосся. Чималу роль відіграють також стреси й гормональні збої.

Звичайно ж, саме по собі волосся не стане раптом гладким і шовковистим, за ним, втім, як і за всім організмом, слід доглядати. А тому що в нашому організмі все взаємозалежне, дуже важливо, у першу чергу, опікуватися про своє здоров’я. І чималу роль у цьому випадку відіграють наші кращі помічники - мінеральні речовини й вітаміни. Слід виділити кілька етапів вітамінізації організму:

• доведеться скорегувати своє харчування;

• необхідно визначитися з вітамінними препаратами, які вам знадобляться і підійдуть;

• не варто забувати про догляд за волоссям за допомогою вітамінних масок.

Звідки брати вітаміни

Вітамін А (ретинол). Його можна назвати одним з найважливіших вітамінів - він не тільки відповідає за ріст волосся, але й реанімує його структуру, надає блиск, шовковистість і м’якість, відновлює гнучкість і еластичність, що просто необхідно при його ламкості й сухості. Одержати ретинол можна, вживаючи в їжу яловичу печінку, яйця, вершкове масло, молоко та сир. Необхідний для здоров’я волосся бета-каротин, з якого синтезується в організмі вітамін А, є у фруктах і овочах жовтого й зеленого забарвлення. Це морква, абрикоси, шпинат, гарбуз, диня.

Вітамін Е (токоферол). Він досить важливий уже хоча б тому, що без нього організм не до кінця засвоює необхідну норму вітаміну А, тому їх обов’язково потрібно приймати разом. Крім цього, вітамін Е сприяє нормальному кровообігу в шкірі голови, зміцнює й оздоровлює волосся, живить волосяні цибулини і сповільнює старіння клітин. Міститься токоферол у вершковому маслі й рослинних оліях, печінці, жовтку яйця, зелені, молоці, горіхах, насіннях соняшника.

Вітамін С (аскорбінова кислота). Сприяє росту волосся, полегшує роботу судин, які збагачують кров’ю волосяні фолікули. Джерелами вітаміну С є шипшина, обліпиха, чорна смородина, червоний і зелений солодкий перець, цитрусові, квашена капуста.

Вітаміни групи В також відіграють чималу роль у зміцненні волосся. В1 і В12 подарують вам гарне і довге волосся; від присутності вітаміну В2 залежить загальний стан волосяного покриву; В8 охоронить волосся від випадання, а на нестачу вітаміну В6 укаже лупа, що з’явилася. Вітамін В3 потрібний для розвитку волосяного фолікула, при недоліку В9 з’являється сивина й може початися облисіння, а завдяки вітаміну В7 (або біотину) рослинність на голові стає розкішною й буйною. Для того щоб забезпечити все це, необхідно включити у свій раціон такі продукти, як каші, хліб грубого помелу, рибу, яйця, молоко, печінку й нирки тварин, свиняче й куряче м’ясо, волоські горіхи, насіння соняшника, коричневий рис, картоплю, вівсянку.

Але одних вітамінів для зміцнення волосся буде недостатньо - чималу роль у цьому відіграють також мікро- і макроелементи. Вони є в таких продуктах харчування, як бобові (боби, горох, квасоля, сочевиця), зернові (хліб з висівками та з борошна грубого помелу, крупи), насіння соняшника, горіхи, яйця, молоко й молокопродукти, м’ясо птиці, жирна риба (скумбрія, вугор, палтус), зелень (петрушка, шпинат), овочі (морква, буряк, помідори тощо), фрукти.

Другий етап оздоровлення волосся - це вітамінні комплекси. Сьогодні в аптеках можна знайти чимало спеціальних продуктів для волосся.

Третій пункт вітамінізації організму - це вітамінні маски для волосся. Їхнє регулярне використання також доброчинно впливає на зміцнення волосся, сприяє оздоровленню, живленню, захищає й надає блиск. Наноситься маска найчастіше на чисте, трохи вологе волосся, розподіляється по всій їхній довжині, а також утирається в шкіру голови. Маску залишають звичайно не менше, чим на 15-20 хвилин, після чого ретельно змивають водою. У профілактичних цілях вітамінні маски застосовуються 1 раз на тиждень, у лікувальних - 2-3 рази на тиждень.

Маски для волосся

Вітамінних масок відомо досить багато. Ми приведемо приклади лише деяких з них.

• Маска вітамінна зміцнювальна

Склад: реп’яхова й обліпихова олії, по 1 ст. л.; вітамін В2 (рибофлавін), вітамін В6 (піридоксин), вітамін В12 (цианокобаламін) - кожного по 1 ампулі; 1 яйце.

Змішати вміст ампул і олії, додати до отриманої суміші збите яйце. Нанести маску на вологеі волосся, обмотати рушником. Тримати протягом години, потім змити із шампунем.

• Маска вітамінна для росту та блиску волосся

Склад: вітамін А (ретинол), вітамін Е (токоферол) - по 1 ч. л. масляного розчину кожного вітаміну; олія реп’яхова - 1 ч. л., суха гірчиця - 2 ст. л.; жовток одного яйця, вода.

Змішати всі складові маски, рівномірно нанести її на волосся й шкіру. Укутавши рушником, перший раз тримати 10 хвилин (у наступні рази час збільшується), потім змити. Застосовувати 1 раз на тиждень.

• Маска вітамінна для здорового блиску волосся і поліпшення його росту

Склад: масляні розчини вітамінів А і Е - по 1 ч. л.; димексид - 1 ч. л.; касторова і реп’яхова олії - по 1 ч. л.; сік лимона.

Ретельно змішати всі компоненти, утерти в голову, обмотати рушником. Витримати маску протягом години, змити шампунем з теплою водою. Застосовувати раз на тиждень.

• Маска для зміцнення і живлення волосся

Склад: масляний розчин вітаміну А - 1 ч. л.; касторова і реп’яхова олії - по 1 ст. л.; сік ріпчастої цибулі - 1 ст. л.; перцева настоянка - 1 ст. л.; жовток одного яйця.

Збити жовток, змішати його з іншими компонентами, маску втерти в шкіру голови й розподілити рівномірно по всій довжині волосся. Потім укутати рушником. Через півгодини змити і прополоскати водою з лимонним соком. Такі маски вважаються лікувальними, їх потрібно робити через день, 30 разів.

• Маска для рідкого волосся

Сік натертої цибулини змішати із сирим жовтком, 1 ст. л. реп’яхової олії, 2 ст. л. меду й 2 ст. л. шампуню. Нанести на голову, прикрити поліетиленом і зав’язати теплою хусткою. Через 1-2 години змити голову. Застосовувати раз на тиждень.