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Видаляємо макіяж

Більшість жінок користується косметикою та макіяжем, щоб підкреслити переваги свого обличчя, однак коли приходить час змивати ці засоби, досить часто їх охоплює лінь.

Довгий робочий день або бурхлива вечірка чи побачення ввечері – ось кілька найпоширеніших виправдань, щоб відкласти на потім такий важливий етап.

Хоча на перший погляд здається, що в цьому немає нічого страшного, якщо ви залишатимете косметику на ніч, це може мати певні наслідки для здоров’я шкіри, які з часом ставатимуть усе помітнішими.

Деякі негативні ефекти помітні майже одразу. Серед них – забиті пори, поява плям і втрата блискучості.

До того ж, якщо постійно залишати макіяж, поступово стан шкіри погіршуватиметься й це сприятиме передчасній появі ознак старіння.

На щастя, змити косметику можна лише за допомогою кількох простих кроків, і вам не доведеться витрачати купу грошей на дорогі очисні засоби.

Пропонуємо вашій увазі 7 простих порад, які допоможуть вам легко видалити макіяж перед сном.

1. Вмивайтеся холодною водою та м’яким мильним розчином

Швидке вмивання обличчя холодною водою з м’яким мильним розчином – це основний секрет видалення забруднення, яке накопичується на шкірі впродовж дня.

Не використовуйте гарячу воду, адже вона може вплинути на вироблення натуральних олій шкірою і, як наслідок, призвести до сухості.

2. Використовуйте спеціальні серветки для видалення макіяжу

Серветки для видалення макіяжу – чудова альтернатива для людей із чутливою чи жирною шкірою.

Вони видаляють макіяж і надлишок жиру, який накопичується в порах.

Якщо у вас змішана або жирна шкіра, спробуйте власноруч зробити очисні серветки або подушечки.

Що потрібно:

Ватяні диски;

1 столова ложка рідкого мила;

1 склянка очищеної води;

1 скляна банка;

Як робити:

Змішайте мило з водою та перелийте суміш у банку.

Наповніть банку ватяними дисками, так, щоб вони повністю просочилися сумішшю.

Вийміть ватяний диск і використовуйте його для видалення косметики.

3. Використовуйте вазелін для ділянки навколо очей

Якісна туш і підводка для очей мають довго триматися, а це також означає, що їх важко змити.

Щоб швидко видалити макіяж з очей, просто нанесіть трохи вазеліну на вказівний палець і потріть ним область навколо очей. Після цього витріть шкіру м’якою тканиною.

Цей засіб не лише допоможе видалити макіяж, а й забезпечить вії натуральною вологою, що сприятиме їх росту.

4. Мигдалева олія

Мигдалева олія – це натуральне джерело вітаміну Е та важливих жирних кислот, які є дуже корисними для шкіри.

Багато жінок вже почали використовувати її як щоденний засіб для видалення макіяжу. Завдяки своїй маслянистій текстурі вона легко видаляє забруднення без шкоди для шкіри, не викликаючи подразнення.

У порівнянні з іншими оліями, перевага мигдалевої полягає в тому, що вона не закриває пори та не впливає на роботу сальних залоз.

Просто нанесіть кілька крапель на область шкіри, де потрібно видалити макіяж, а потім витріть насухо шматком м’якої тканини.

5. Видалення помади

Хоча ви можете не задумуватися про те, що потрібно очищати губи від помади або навіть бальзаму, це не менш важливо, ніж видалення косметики з решти обличчя.

Навіть якщо більша частина продукту стерлася протягом дня, можуть залишатися певні непомітні частинки.

Нанесіть трохи олії на ватяний диск і легенько протріть нею губи в напрямку від кутиків досередини.

6. Використовуйте кокосову олію

Кокосова олія – це продукт, який має дуже багато застосувань, зокрема для догляду за красою обличчя. Вона не лише видаляє косметику, а й також зволожує шкіру та захищає її від появи зморщок.

Використовуйте кокосову олію для області навколо очей і найсухішої шкіри обличчя. Легенько вмасажуйте її в шкіру, доки вона повністю не поглинеться.

Під час цього не забудьте видалити забруднення чистим шматком бавовняної тканини.

7. Використовуйте зволожувальний крем

Після того, як ви видалили косметику з обличчя, варто нанести зволожувальний крем, щоб закрити пори й освіжити шкіру.

Цей засіб підготує обличчя до сну та знизить ризик появи акне і чорних цяток.

Вам сподобалися наші поради? Як бачите, видалення макіяжу не обов’язково має бути тривалою рутиною, яка викликає лише роздратування та втому.

Виділяйте кілька хвилин щовечора на цей важливий етап догляду за собою, і ви неодмінно помітите, що стан шкіри покращився.

21.04.2017


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