Маринований червоний бурячок

Кілька зернят коріандру подрібнюємо у ступці (можна взяти мелений), змішуємо із 1ч.л. чорного перцю, 0,5ч.л.червоно гострого перцю, 1.ч.л. паприки. В 2с.т.л.оцту розчиняємо 1ст.л.цукру, додаємо 1ч.л.солі (я беру половинку). Виливаємо це в перцеву суміш.
На сковорідці 100мл НЕРАФІНОВАНОЇ олії доводимо до стану майже кипіння (це коли над сковорідкою з’явиться білий димок).
Головку часнику видушуємо через часникодавку прямо в гарячу олію, відразу ж все виливаємо в натертий буряк. Додаємо наші спеції-приправки, все вимішуємо.
Викладаємо все в 1,5 літрову банку. За кілька годин буряк всядеться, пустить сік, вкриється маринадом і можна буде їсти.
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