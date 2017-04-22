Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №806 від 22.04.2017p.
Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
Додати у "Закладки"

Головна (Просто цікава газета) "Рівне-Ракурс"

Продам Однокімнатну квартиру на вул.Небесної сотні 66, тел. (093) 717-98-30

А що Ви скажете? Блог

  Реклама в газеті "Рівне-Ракурс"


  ¤ Ракурс подій

  ¤ Ракурс політики

  ¤ Ракурс економiки

  ¤ Ракурс здоров'я

  ¤ Ракурс культури і освіти

  ¤ Ракурс спорту

  ¤ Ракурс кримінальний

  ¤ Ракурс житейський

  ¤ Ракурс інтимний

  ¤ Ракурс мандрівника

  ¤ Ракурс незвичайного

  ¤ Ракурс добрих порад

  ¤ Ракурс розваг

Пошук

RSS
Архів «РР»:
Березень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Квітень 2017p.
ПнВтСрЧтПтСбНд
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


¤ 

Високоякісні матеріали для зовнішніх робіт

Які будівельні матеріали підходять для зовнішніх робіт? Які різновиди металопрофілю зараз використовують? Чим утеплювати фасади будівель?

На сьогоднішній день винайдено достатньо будівельних матеріалів, що підходять для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ці матеріали відрізняються не тільки своїм призначенням, а й технічними особливостями. Деякі різновиди виконують виключно захисну функцію, але є й такі, що здатні замінити цементні плити товщиною 2 метри.

Для будівництва гаражів, побутових приміщень, заборів та альтанок використовують металопрофіль. Це – сталеві листові профілі, що мають трапецієподібну форму. Виготовляється матеріал зі сталі товщиною від 0,5 до 1,2 мм на спеціальному обладнанні шляхом холодного штампування. Профнастил широко застосовують у будівництві та інших промислових галузях. На рівні з ним також користується попитом металочерепиця, яку найчастіше застосовують в будівництві житлових приміщень. Розрізняють стіновий, покрівельний та несучий профнастил. Щоб споживачам було легше орієнтуватися в асортименті, виробники застосовують маркування типів.

Ціни на металопрофіль залежать від його технічних особливостей. Існують профнастили з оцинкованим та керамічним покриттям. Найдешевшим є перший тип. Оцинковане покриття захищає матеріал від ржавіння та вологи, але термін його служби коротший, ніж у листів в керамічним покриттям. Органічні полімери мають високу стійкість до різних кліматичних умов, тому частіше використовуються для фасадного покриття. Купити металопрофіль ви завжди зможете в магазині будівельних матеріалів, бо це дійсно популярний товар. Якісний металопрофіль може запропонувати компанія ДахСтрой, що поставляє свою продукцію в Луцьк, Рівне, Сарни та Хмельницький.

Для утеплення фасадів використовують пінопласт або мінеральну вату. Раніше існували й інші методики зробити приміщення теплішим, але зараз актуально обшивати стіни зовні. Для повноцінного утеплення будинку треба привести герметизацію міжпанельних швів, а також нанести спеціальні матеріали, що здатні утеплити приміщення.

Технологія утепленні фасадів пінопластом досить складна. Саму процедуру мають право проводити виключно компетентні фахівці, які мають досвід висотних робіт. Алгоритм дій такий:

  • до стіни приклеюється теплоізоляційна плита з пінопласту;

  • поверх плити наноситься сітка з клеючим розчином та армується зовнішній шар;

  • поверх сітки наноситься штукатурка;

  • коли штукатурка висихає, поверх неї наноситься ґрунтовка;

  • останнім шаром буде фасадна фарба з глибоким проникненням.

Найбільш придатним матеріалом для утеплення фасадів залишається пінопласт. Мінеральну вату використовують для міжпанельного утеплення великим промислових споруд.

22.04.2017


Переглядів: 46

Версія для друку

Коментарі (0):


Система Orphus
<<- Попередня стаття

Додайте коментар:

защитный код

Анонсовані статті свіжого № 806 від 22.04.2017p.
¤ 
Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області

У вівторок, 18 квітня 2017 року, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника. Ним став державний радник юстиції 3 класу Богдан Волод...

¤ 
Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію

Рівненська майстриня художньої вишивки Юлія Гончарова отримуватиме у 2017 році президентську стипендію....

¤ 
Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви»

Сьогодні в урочищі Гурби, що на Здолбунівщині, відбулося вшанування пам’яті героїв-повстанців, котрі 73 роки тому загинули у бою із загонами НКВС. У жалобних заходах взяли участь голова Рівненської об...

¤ 
Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Визначаємо стан здоров’я за нігтями

Чи знаєте ви, що нігті можуть розповісти вам, про проблеми зі здоров’ям. Ви колись пильно дивилися на них? Вони крихкі, або ламкі? Якщо так, то це, поряд з іншими характеристиками, може бути попередже...

¤ 
Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України!

Оформивши дубль у ворота «Гірника-Спорт» із Горішніх Плавнів, Руслан Степанюк довів лік забитим м`ячам у чемпіонаті Першої ліги до 19 (20 - загалом у сезоні) - ставши найрезультативнішим бомбардиром «...




Найпопулярніші 15 статей:

1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (15655)
2. Розклад руху автобусів [253] (15384)
3. Моє місто - найкраще [427] (10959)
4. Скрегіт зубами посеред ночі [312] (7234)
5. Яйце-райце, в чому твоя сила? [257] (7142)
6. Не я б’ю, верба б’є За тиждень - Великдень! [235] (6518)
7. Догляньте мене до смерті [278] (6371)
8. Коли розпочинати садити городину [599] (6068)
9. Душ для всіх [432] (5397)
10. Приваблюють і відлякують привиди Тараканівського форту [419] (5291)
11. Кульова блискавка: феномен, який не розгадано [462] (5148)
12. “Тартак” закликав не бути байдужими [205] (5046)
13. За кордон можна вивезти не більше 50 тисяч доларів! - [205] (5035)
14. Тахінна халва зміцнює кістки та зуби [390] (5029)
15. ПАТ “Волинь- Цемент”: [505] (4995)

 ТОП-15 свіжого номера:

1. Визначаємо стан здоров’я за нігтями (62)
2. Руслан Степанюк - найкращий бомбардир «Вереса» у чемпіонатах України! (62)
3. У ДТП на Дубенщині загинув іноземець (60)
4. Молода вишивальниця з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію (60)
5. У «чистий» четвер поліція завадила вивантаженню львівського сміття у Гощанському районі (59)
6. Унаслідок ДТП на Радивилівщині загинуло двоє пасажирів (59)
7. Псевдобанкіри знову ошукали довірливих громадян (59)
8. Микола Драганчук: «Зобов’язані пам’ятати подвиг Героїв Гурбенської битви» (58)
9. Юрій Луценко представив нового прокурора Рівненської області (58)
10. Кліматична техніка AERMEC (58)
11. На Рівненщині триває призовна компанія «Весна - 2017» (58)
12. 20 кілограмів бурштину перевозив житель Володимирецького району (57)
13. На Березнівщині зіткнулися вантажівка з легковиком (57)
14. У Рівненській області перевірено 156 об’єктів будівництва (57)
15. У Дубні чоловік кинувся під потяг (57)



 Партнери 
 
Рекламная газета "Об`ява" Перший інформаційний канал Яндекс цитирования Украина онлайн
Український портАл Google+ Рейтинг@Mail.ru Наш сайт в каталоге manyweb.ru
 Газета 
 

Реклама в газеті | Лист редакторові | Експорт | RSS | Передплата газети

Про нас | Відгуки | Разсилка | Реклама на сайті| Реклама в газеті

© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.


 Інформація 
 
Головний редактор - Конєв В.Л.,
тел.(0362) 62-31-31

Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється

Наші сайти:
Об'ява
Pika.rv.ua
IРА Ракурс