Високоякісні матеріали для зовнішніх робіт

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Які будівельні матеріали підходять для зовнішніх робіт? Які різновиди металопрофілю зараз використовують? Чим утеплювати фасади будівель?

На сьогоднішній день винайдено достатньо будівельних матеріалів, що підходять для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ці матеріали відрізняються не тільки своїм призначенням, а й технічними особливостями. Деякі різновиди виконують виключно захисну функцію, але є й такі, що здатні замінити цементні плити товщиною 2 метри.

Для будівництва гаражів, побутових приміщень, заборів та альтанок використовують металопрофіль. Це – сталеві листові профілі, що мають трапецієподібну форму. Виготовляється матеріал зі сталі товщиною від 0,5 до 1,2 мм на спеціальному обладнанні шляхом холодного штампування. Профнастил широко застосовують у будівництві та інших промислових галузях. На рівні з ним також користується попитом металочерепиця, яку найчастіше застосовують в будівництві житлових приміщень. Розрізняють стіновий, покрівельний та несучий профнастил. Щоб споживачам було легше орієнтуватися в асортименті, виробники застосовують маркування типів.

Ціни на металопрофіль залежать від його технічних особливостей. Існують профнастили з оцинкованим та керамічним покриттям. Найдешевшим є перший тип. Оцинковане покриття захищає матеріал від ржавіння та вологи, але термін його служби коротший, ніж у листів в керамічним покриттям. Органічні полімери мають високу стійкість до різних кліматичних умов, тому частіше використовуються для фасадного покриття. Купити металопрофіль ви завжди зможете в магазині будівельних матеріалів, бо це дійсно популярний товар. Якісний металопрофіль може запропонувати компанія ДахСтрой, що поставляє свою продукцію в Луцьк, Рівне, Сарни та Хмельницький.

Для утеплення фасадів використовують пінопласт або мінеральну вату. Раніше існували й інші методики зробити приміщення теплішим, але зараз актуально обшивати стіни зовні. Для повноцінного утеплення будинку треба привести герметизацію міжпанельних швів, а також нанести спеціальні матеріали, що здатні утеплити приміщення.

Технологія утепленні фасадів пінопластом досить складна. Саму процедуру мають право проводити виключно компетентні фахівці, які мають досвід висотних робіт. Алгоритм дій такий:

до стіни приклеюється теплоізоляційна плита з пінопласту;

поверх плити наноситься сітка з клеючим розчином та армується зовнішній шар;

поверх сітки наноситься штукатурка;

коли штукатурка висихає, поверх неї наноситься ґрунтовка;

останнім шаром буде фасадна фарба з глибоким проникненням.

Найбільш придатним матеріалом для утеплення фасадів залишається пінопласт. Мінеральну вату використовують для міжпанельного утеплення великим промислових споруд.