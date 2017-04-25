Косметологічна клініка «Медіостар» (Львів)

В центрі лазерної епіляції працює команда висококваліфікованих фахівців, які не тільки на вищому рівні проводять кожну з запропонованих процедур, але й індивідуально підходять до побажань кожного клієнта. Перед проведенням будь-якого сеансу, відвідувач клініки безкоштовно отримує професійну консультацію щодо особливостей тієї чи іншої процедури, її особливостей, підготовки та реабілітаційного періоду.
Всі процедури виконуються на найсучаснішому новітньому обладнанні, що гарантує отримання 100% результату, а також на максимального комфорт під час сеансу.
Косметологічна клініка «Медіостар» працює за зручним графіком, розташована у центральній частині міста Львів, має власну парковку. Затишний інтер’єр та привітний, уважний персонал, створюють найкращі умови для максимального комфорту та розслаблення. А запропонована філіжанка ароматної кави або чаю з солодощами дадуть змогу відчути себе як удома.
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