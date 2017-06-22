Поліцейські охорони затримали чоловіка за крадіжку з крамниці

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Близько восьмої години вечора, в одному із торгівельних закладів Рівного був затриманий чоловік, який намагався винести із торгового закладу товар, не оплативши його вартість на касі.

На пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Рівненській області надійшов сигнал про спрацювання «тривожної» кнопки. Наряд групи реагування негайно виїхав на виклик.

Як з’ясували поліцейські охорони, чоловік, зайшовши до приміщення супермаркету, деякий час вивчав асортимент продукції, а потім, коли поруч не було нікого, взяв товар і попрямував до виходу, де його затримали працівники поліції охорони Рівненської області, яких було викликано працівниками магазину.

58-річний житель Рівненської області спокусився на продукти вартістю близько 100 гривень.

Зловмисника затримали та доставили до Рівненського міського відділу поліції. Тепер чоловікові доведеться не тільки оплатити крадений товар, а й відповісти за свої протиправні дії.