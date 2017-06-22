Речовини, схожі на наркотичні, виявили патрульні під час поверхневої перевірки
19 червня після обіду патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Дорошенка на приватній території знаходиться підозріла невідома особа, яка намагається, ймовірно, здійснити крадіжку.
Прибувши за вказаною адресою поліцейські затримали 39-річного ів нянина, який не зміг пояснити свою мету перебування у дворі заявника.
Під час поверхневої перевірки у затриманого патрульні виявили шприци з невідомою речовиною білого кольору зовні схожою на амфетамін. На місце події прибули слідчі для встановлення усіх обставин справи.
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