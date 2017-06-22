Речовини, схожі на наркотичні, виявили патрульні під час поверхневої перевірки

Медична реформа - одна з найбільш обговорюваних тем в Україні вже не перший рік. Однак саме зараз про неї заговорили на повний голос, бо, як відзначають ініціатори, з’явився реальний шанс впровадити ї...

Виникли сумніви — зателефонуйте на «гарячу» лінію банку. У вихідні від шахрайських дій псевдобанкірів потерпіли 22-річна рівнянка та 50-річна жителька Вараша. Після надання всіх необхідних реквізитів,...

¤ До якої межі буде дешевшати пальне? За останні роки ми всі вже звикли до того, що ціни ростуть і ростуть мало не щодня. Це не добре для тих громадян, чиї доходи стабільно не встигають за зростанням цін. Однак з кожного правила є й винят... =>>>=