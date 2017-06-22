Втретє хибно викликав поліцію

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19 червня в обід інспекторам надійшов виклик про конфлікт на вулиці Голубина.

Коли патрульні негайно прибули на виклик, то за вказаною адресою вони не виявили ні заявника, ні учасників конфлікту. Мешканці надали пояснення, що вищезгаданий громадянин з ними не проживає та ніякого конфлікту в них не було.

Інспектори обслідували прилеглу територію та біля таксофону виявили заявника — 48-річного громадянина, на якого за останні півроку вже тричі складали постанови за ст.183 (хибний виклик) КУпАП.

Так як профілактичні бесіди на громадянина діють мало, патрульні вирішили скласти ще один адмінматеріал за ст.183 КУпАП та вчергове попередили про наслідки його необдуманої поведінки.