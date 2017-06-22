Грабіжника патрульні затримали на гарячому

18 червня, близько 2-ї ночі, з ліній 102 патрульним надійшов виклик — невідома особа намагається проникнути в житло на вулиці Соборній на 3 поверсі.
Заявник, будучи у власному помешканні, почув, як хтось ламає його вхідні двері. Він через вікно залишив свою квартиру і вже, будучи в безпеці, у сусідів, викликав поліцію.
Коли патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, вони виявили суттєве пошкодження дверей та замка, а в самому будинку, проверхом вище — особу з інструментами, яка не могла пояснити чому вона там перебуває.
32-річну особу інспектори затримали та для з’ясування усіх обставин викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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