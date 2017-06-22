Прокуратура зобов’язала недобросовісного орендаря повернути державі 70 га землі
Господарський суд Рівненської області 13.06.2017 визнав обґрунтованими доводи органів прокуратури Рівненської області та задоволив їх позовні вимоги про розірвання між районною державною адміністрацією та однією із агрофірм договору оренди земельної ділянки вартістю 620 тис грн і повернення її державі.
Йдеться про земельні паї загальною площею понад 70 га, що розташовані за межами с.Бистрич Березнівського району.
Доведено, що агрофірма усунулася від виконання договірних зобов’язань та тривалий час не сплачувала орендну плату за користування землею, що призвело до ненадходження до місцевого бюджету значних сум коштів.
З цих підстав та з метою захисту інтересів держави у сфері земельних правовідносин Сарненська місцева прокуратура Рівненської області звернулася до суду із відповідним позовом, який задоволено у повному обсязі.
Таким чином, за втручання органів прокуратури Рівненської області державі повернуто земельну ділянку площею понад 70 га вартістю 620 тис грн.
Виникли сумніви — зателефонуйте на «гарячу» лінію банку. У вихідні від шахрайських дій псевдобанкірів потерпіли 22-річна рівнянка та 50-річна жителька Вараша. Після надання всіх необхідних реквізитів,...
Міркування директора Рівненського медколеджу про лікування, зміни у системі охорони здоров’я, їх вплив на пацієнтів і лікарів
Медична реформа - одна з найбільш обговорюваних тем в Україні вже не перший рік. Однак саме зараз про неї заговорили на повний голос, бо, як відзначають ініціатори, з’явився реальний шанс впровадити ї...
За останні роки ми всі вже звикли до того, що ціни ростуть і ростуть мало не щодня. Це не добре для тих громадян, чиї доходи стабільно не встигають за зростанням цін. Однак з кожного правила є й винят...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється