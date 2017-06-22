Чергове ДТП

17 червня, близько 3-ї дня, на вулиці Соборній водій керуючи автомобілем Mazda 6 не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду, а саме дорожнє металеве огородження довжиною 3.1 м.
В резутаті ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками, чим порушив п 2.3.б та 12.1 ПДР України.
Як з’ясувалось, 35-річний водій керував траспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, огляд проводився на місці зупинки. Результат огляду - 2, 0 проміле.
На водія склали протокол за ст.124 ( скоєння ДТП) КУпАП та за ч.1 ст.130 ( керування в стані сп’яніння) КУпАП.
Автомобіль, який суттєво заважав руху, інспектори доправили на арешт майданчик.
Всього протягом дня патрульні склали 5 протоколів за ст.124 ( скоєння ДТП) КУпАП та 2 за ст.130 КУпАП ( керування у стані сп’яніння).
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