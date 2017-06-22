Чергове ДТП

¤ Не вірте шахраям про заблоковані рахунки! Виникли сумніви — зателефонуйте на «гарячу» лінію банку. У вихідні від шахрайських дій псевдобанкірів потерпіли 22-річна рівнянка та 50-річна жителька Вараша. Після надання всіх необхідних реквізитів,... =>>>=

¤ Особливий погляд Ростислав САБАДИШИН: «Залишити стару систему, але вдосконалити її» Міркування директора Рівненського медколеджу про лікування, зміни у системі охорони здоров’я, їх вплив на пацієнтів і лікарів Медична реформа - одна з найбільш обговорюваних тем в Україні вже не перший рік. Однак саме зараз про неї заговорили на повний голос, бо, як відзначають ініціатори, з’явився реальний шанс впровадити ї... =>>>=