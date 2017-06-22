Поліцейські Вараша затримали зловмисника під час крадіжки із автомобіля

Близько першої години ночі 15 червня до Варашського відділу поліції звернувся 30-річний місцевий житель, що кілька хвилин тому невідома особа розбила каменем вікно його автомобіля «Ford Escort», припаркованого в дворі будинку, та викрала зарядний пристрій до акумуляторної батареї. Очевидцем вчинення злочину став сусід, який переслідував злодія, доки той не викинув викрадене.
Через півгодини після цієї події під час патрулювання правоохоронці в дворі однієї із багатоповерхівок у мікрорайоні Будівельників виявили автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» із розбитим боковим вікном та чоловіка, який, помітивши працівників поліції, намагався втекти. Зловмисника, який по дорозі викинув відеореєстратор, затримали. Ним виявився 33-річний чоловік, місцевий житель, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. До того ж, перебуває на обліку як споживач наркотичних засобів.
За фактами крадіжок розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років. Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру. Також поліцейські встановили його причетність до вчинення щонайменше чотирьох аналогічних злочинів у Вараші.
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