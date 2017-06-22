Не вірте шахраям про заблоковані рахунки!

¤

Виникли сумніви — зателефонуйте на «гарячу» лінію банку. У вихідні від шахрайських дій псевдобанкірів потерпіли 22-річна рівнянка та 50-річна жителька Вараша. Після надання всіх необхідних реквізитів, із їхніх карткових рахунків зникло три тисячі 700 та сім тисяч 500 гривень відповідно.

За традиційною схемою аферисти у телефонному режимі повідомили про несанкціонований доступ до їхніх банківських карток, їх заблокування і необхідності переказу коштів на інший рахунок. Отримавши всі необхідні дані, шахраї збагатилися на 11 тисяч 200 гривень.

За частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України у поліції розпочали досудові розслідування.

Шановні громадяни! Будьте обачні і пам’ятайте, що працівники банків НІКОЛИ не запитують персональних даних клієнтів у телефонному режимі, адже володіють необідною інформацією, тому подібні запитання повинні викликати у вас підозри.

Головна умова фінансової безпеки – нерозголошення конфіденційних даних: ПІН-код картки, пароль доступу до рахунку або послуг банку, CVV-код картки, строк її дії, номер паспорта, ІПН тощо. Це конфіденційна інформація і передача її третім особам категорично заборонена.

Якщо Вам зателефонував такий «співробітник», негайно завершіть розмову, зателефонуйте на «гарячу» лінію банку, номер якої зазначений на звороті картки, та перевірте інформацію, яку Вам озвучили невідомі по телефону. У разі необхідності, заблокуйте картку і не телефонуйте у відповідь на незнайомі номери, які надходять разом із смс про заблокування картки.