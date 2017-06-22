За традиційною схемою аферисти у телефонному режимі повідомили про несанкціонований доступ до їхніх банківських карток, їх заблокування і необхідності переказу коштів на інший рахунок. Отримавши всі необхідні дані, шахраї збагатилися на 11 тисяч 200 гривень.
За частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України у поліції розпочали досудові розслідування.
Шановні громадяни! Будьте обачні і пам’ятайте, що працівники банків НІКОЛИ не запитують персональних даних клієнтів у телефонному режимі, адже володіють необідною інформацією, тому подібні запитання повинні викликати у вас підозри.
Головна умова фінансової безпеки – нерозголошення конфіденційних даних: ПІН-код картки, пароль доступу до рахунку або послуг банку, CVV-код картки, строк її дії, номер паспорта, ІПН тощо. Це конфіденційна інформація і передача її третім особам категорично заборонена.
Якщо Вам зателефонував такий «співробітник», негайно завершіть розмову, зателефонуйте на «гарячу» лінію банку, номер якої зазначений на звороті картки, та перевірте інформацію, яку Вам озвучили невідомі по телефону. У разі необхідності, заблокуйте картку і не телефонуйте у відповідь на незнайомі номери, які надходять разом із смс про заблокування картки.
¤
Не вірте шахраям про заблоковані рахунки!
Виникли сумніви — зателефонуйте на «гарячу» лінію банку. У вихідні від шахрайських дій псевдобанкірів потерпіли 22-річна рівнянка та 50-річна жителька Вараша. Після надання всіх необхідних реквізитів,...
¤ Особливий погляд
Ростислав САБАДИШИН: «Залишити стару систему, але вдосконалити її»
Міркування директора Рівненського медколеджу про лікування, зміни у системі охорони здоров’я, їх вплив на пацієнтів і лікарів
Медична реформа - одна з найбільш обговорюваних тем в Україні вже не перший рік. Однак саме зараз про неї заговорили на повний голос, бо, як відзначають ініціатори, з’явився реальний шанс впровадити ї...
¤
До якої межі буде дешевшати пальне?
За останні роки ми всі вже звикли до того, що ціни ростуть і ростуть мало не щодня. Це не добре для тих громадян, чиї доходи стабільно не встигають за зростанням цін. Однак з кожного правила є й винят...
¤
Львівського сміття на рівненському полігоні не буде
Так вирішили депутати Рівненської міської ради на засіданні тимчасової контрольної комісії. Ми попросили прокоментувати це рішення голову цієї комісії Святослава Євтушенка....
¤
Як діагностувати стан здоров’я за кольором язика
Якщо кажуть, що очі це дзеркало душі, та язик безперечно можна називати - індикатором організму....
¤
Чистимо організм від шлаків кабачками
Кабачок дуже корисний і не варто вважати його лише сировиною для приготування кабачкової ікри....