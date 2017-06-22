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До якої межі буде дешевшати пальне?

За останні роки ми всі вже звикли до того, що ціни ростуть і ростуть мало не щодня. Це не добре для тих громадян, чиї доходи стабільно не встигають за зростанням цін. Однак з кожного правила є й винятки. Так на тижні вартість пального на більшості АЗС почала знижуватися. Хоча назвати це падінням важко, тому що основні марки пального подешевшали на два відсотки, все одно це не може не тішити. Залишається питання – чому так сталося, і на скільки ще може впасти вартість пального. Ці питання ми задали координатору мережі АЗС «Олас» Віталію Першогубі.

- Так, тенденція падіння цін на паливно – мастильні матеріали є, і вона об’єктивна. Річ у тім, що нафта на світових ринках за останній місяць суттєво подешевшала. протягом травня барель нафти марки «БРЕНТ» коштував більше 52 доларів, а сьогодні - ледве 46. Через це почали знижуватися ціни на паливо. Поки що падіння дійсно не дуже суттєво – в середньому 50 копійок на літрі, але скоріше за все найближчими тижнями ми побачимо додаткове падіння цін ще на одну гривню п’ятдесят копійок. При цьому можливо, що ситуація із різними видами пального буде не однаковою. Річ у тім, що наближається початок збирання врожаю. В цей період попит на солярку стрімко збільшується і, можливо, що дизельне пальне не буде дешевшати, принаймні такими темпами що і бензин. Говорити ж про те, скільки буде тривати нинішня ситуація важко, тому що на вартість нафти на світових ринках впливає дуже багато чинників, які просто не можливо врахувати.

Записав Володимир Конєв

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