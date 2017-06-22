Населення Рівненщини - найдисциплінованіші платники за комунпослуги

¤

Мешканці Рівненської області на 103% сплачують за житлово-комунальні послуги.

З такими розрахунками Рівненщина лідирує серед інших регіонів.

Про це йшлося під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Так, наразі споживачі Рівненщини платять за електроенергію у середньому на 96%. За послуги з водопостачання люди розраховуються на рівні 94%. Найсумлінніше сплачують кошти за тепло – 105%, а також за постачання газу – 117%.

Загалом, у порівнянні з минулими роками українці платять вчасно та витримують фінансову дисципліну. Так, починаючи з 2006 року, розрахунки населення України за спожиті ЖКП коливались на рівні 92-97%, сьогодні - це вже понад 100%.