Населення Рівненщини - найдисциплінованіші платники за комунпослуги
Мешканці Рівненської області на 103% сплачують за житлово-комунальні послуги.
З такими розрахунками Рівненщина лідирує серед інших регіонів.
Про це йшлося під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Так, наразі споживачі Рівненщини платять за електроенергію у середньому на 96%. За послуги з водопостачання люди розраховуються на рівні 94%. Найсумлінніше сплачують кошти за тепло – 105%, а також за постачання газу – 117%.
Загалом, у порівнянні з минулими роками українці платять вчасно та витримують фінансову дисципліну. Так, починаючи з 2006 року, розрахунки населення України за спожиті ЖКП коливались на рівні 92-97%, сьогодні - це вже понад 100%.
22.06.2017
Під час селектору було наголошено, що при зростанні місцевих бюджетів з 35% до 50%, населення має отримувати якісні комунальні послуги. «На сьогоднішній день є невідповідність між зростанням місцевих бюджетів і видатків на житлово-комунальне господарство. Тому ще раз наголошую: населення, яке вчасно розраховується за спожиту енергію, має отримувати якісні послуги», - зазначив Віце-прем›єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
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