|№815 від 22.06.2017p.
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83% багатоповерхівок – з лічильниками тепла
На Рівненщині у 969 житлових будинках з централізованим опаленням встановлені прилади обліку тепла. Це – близько 83% від всієї кількості. Тільки з початку року в області лічильниками оснащено понад сімдесят багатоповерхівок.
Найвищий рівень обладнання будівель приладами обліку теплоносія в обласному центрі – 97% усіх житлових будинків Рівного.
Як розповіли в департаменті житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, в області й надалі працюють над оснащенням решти будинків лічильниками. Зокрема, до кінця року в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду у Рівному та Рівненському районі запланували дообладнати приладами обліку ще 30 багатоповерхівок.
Фахівці департаменту наголошують, що встановлення лічильників – чи не єдиний спосіб реальної оцінки споживання енергоресурсів та оплати за них.
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