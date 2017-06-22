До зими готуємося влітку

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Наразі до нового опалювального сезону готова третина котелень і тепломереж Рівненщини.

У 60 житлових будинках відремонтовані покрівлі, у двохсот багатоповерхівках полагоджені електрощитові, а у 340 – модернізовані системи гарячого та холодного водопостачання.

Рівень підготовки до опалювального сезону по соціальним об’єктам (школи, лікарні, дитсадки) складає 30%. Вже готові працювати в холодну пору 194 школи, сотня дитсадків, третина медзакладів.

Не відстають від графіка підготовки до зими й інші галузі житлово-комунального господарства – тривають ремонтні роботи на водопровідно-каналізаційних об’єктах, а дорожники готують спецтехніку та посипочні матеріали.

Загалом Рівненська область готова до холодів – на третину, що відповідає плану, повідомив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.