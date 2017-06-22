Олег Ляшко: «Держава повинна забезпечити випускників навчальних закладів першим робочим місцем»

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Під час візиту на Рівненщину лідер Радикальної Партії Олег Ляшко відвідав Острозьку академію, де поспілкувався із її студентами та викладачами. Зокрема лідер Радикальної Партії пообіцяв вибити 75 мільйонів гривень на добудову Острозької академії та звільнити від сплати ПДВ ексклюзивні експонати, що дарують закладу меценати. Політик побував у каплиці, бібліотеці та музеї.

Побаченим Олег Ляшко був неймовірно вражений. «Острозька академія – це кладезь старожитностей, стародруків, історії. І все це потрібно підтримувати. Тому наша команда сприятиме, щоб на Національний університет виділили з держбюджету 75 мільйонів гривень на побудову нового навчального корпусу. Впевнений, що у 2019 році ми на гідному рівні відзначимо 25-річчя з дня відродження цього славетного навчального заклад,у і я приїду сюди в статусі Президента України!», - зазначив Ляшко. Лідер опозиційної фракції переконаний, що попри економічні проблеми, держава зобов’язана підтримувати освіту та науку. Зокрема гарантувати студентам перше робоче місце, щоб молоді спеціалісти не виїжджали за кордон, а залишалися працювати в Україні. «Випускникам мають гарантувати перше робоче місце, дешеві кредити, щоб вони могли працювати, відкривати власний бізнес. Хочу, щоб ви, студенти такого престижного вишу, не полуницю десь в Польщі збирали, а в Україні писали про Ляшка справедливі статті та отримували нормальну зарплату. Всі, хто розказує мені, що не треба підвищувати зарплату - нехай спробують прожити на ті пару тисяч гривень, на які змушені виживати мільйони українців».

Як наголосив лідер парламентської політичної сили, потрібно проводити таку економічну політику, яка базується на всебічній підтримці звичайних громадян, її і сповідує Радикальна Партія. Олег Ляшко називає її «політикою економічного націоналізму», яка передбачає, що «будь-які угоди, які ухвалюються всередині країні чи на міжнародній арені, повинні переслідувати одну мету – створення робочих місць для українців, гідна зарплатня для українців, підтримка національного виробника. Так, як це роблять країни, які дбають про своїх громадян і свою економіку» - зазначив політик, спілкуючись зі студентами. Олег Ляшко подякував колективу вишу за теплу зустріч та пообіцяв: «Я вранці буду вставати і ввечері лягати з думкою, що я можу зробити для того, щоб Острозька академія розвивалася, щоб вона стала справжньою українською Кремнієвою Долиною».