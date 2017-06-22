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Кожному підприємцю – касовий апарат

Кожному підприємцю – касовий апарат

Взаємовідносини влади та малого бізнесу в Україні нагадують війну, в якій кожна із сторін вважає себе святою, а супротивника - демоном. Влада, при цьому будь-яка українська влада від «кумівської» до нинішньої демократично-майданівської, бореться за те, щоб підприємці платили в бюджет більше і частіше, бо звідкись потрібно брати гроші на ті ж самі величезні соціальні зобов’язання, які взяла на себе держава. Дрібний бізнес, в свою чергу, вважає, що і так занадто багато платить державі, і на додаткові побори на її користь категорично не згоден. Ця війна, як будь-який конфлікт, то переходить в «гарячу» фазу, то затихає. Схоже сьогодні ми стоїмо на порозі чергового загострення та протистояння.

Принаймні Круглий стіл на тему: «Зміни в оподаткуванні. Реакція платників податків та представників малого бізнесу» організований медіа-центром ERVE.UA пройшов бурхливо і емоційно. Його учасники, а це: Андрій Антонищак - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; Андрій Петренко – директор підприємства «Іноваційні Системи Майбутнього»; Дмитро Сільман - лідер Громадського руху «Народний контроль» у Рівненській області, депутат Рівненської районної ради; Павло Бречко - керівник профспілки підприємців та найманих працівників рівненського речового ринку; Олег Павлюк - начальник управління протидії митним порушенням Рівненської митниці ДФСУ; В’ячеслав Михалюк - заступник начальника управління протидії митним порушенням Рівненської митниці ДФСУ; Анатолій Клячук - 1-й заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області, висловили свої точки зору на питання чи потрібні касові апарати підприємцям. Річ тім, що згідно із змінами до Податкового кодексу, частина торгівців будуть змушені працювати із касовими апаратами. За словами нардепа Андрія Антонищака, це нововведення буде стосуватися в першу чергу тих, хто торгує на ринках побутовою технікою, мобільними телефонами і іншим приладдям, на яке при його купівлі потрібно виписувати гарантійні талони. Логіка влади, за словами того ж народного депутата, проста – половина готівки в Україні обертається в тіньовому секторі, і через це бюджет не отримує величезні суми. Фактично базари в значній мірі обслуговують тіньовий сектор і сприяють контрабанді та сірим схемам ввезення в України тієї ж техніки. Підприємці, яких представляв Павло Бречко, категорично проти цієї норми, тому що вона знищить цей сегмент малого бізнесу.

В цілому нічого нового. Однак, є ньюанси- в нинішній фазі «війни» наша влада, зрозумівши, що повна «апаратизація» базарів призведе до соціального вибуху, пішла шляхом вибіркового введення касових апаратів в широкі базарні маси. Спочатку їх зобов’яжуть мати тим, хто займається продажем доволі не дешевої техніки, а потім… Що буде потім розуміють усі – кожна бабуся, що заробляє на прожиття перепродажем польського сала, або білоруського майонезу буде змушена купувати касовий апарат і платити, тому що зможе брати свій товар тільки в «білих» постачальників, а це додаткові платежі до бюджету. Так, як широкі маси «базарників» це розуміють, вони скоріше за все вже найближчим часом розпочнуть звичну для них боротьбу, і ми маємо усі шанси побачити закриті базари і тисячі трудівників «прилавку», які підуть доказувати свою правоту органам державної влади, яким такі «майдани» дуже не подобаються.

22.06.2017Володимир Конєв


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