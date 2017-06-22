Львівського сміття на рівненському полігоні не буде
Так вирішили депутати Рівненської міської ради на засіданні тимчасової контрольної комісії. Ми попросили прокоментувати це рішення голову цієї комісії Святослава Євтушенка.
- До нас звернулась фірма «AVE», яка займається вивозом сміття у Львові. Вони пропонували доставляти на наш полігон 200 – 300 тон сміття на добу. Усі депутати, які входять до нашої комісії, висловилися категорично проти. Річ у тім, що наше міське звалище вже заповнено на 95%, і додаткове навантаження у сотні тон сміття на добу призведе до екологічної катастрофи. Тим більше, що сам обласний центр продукує 200 тон сміття щодоби.
Ми повинні думати про безпеку мешканців нашої громади і тому відмовили львів’янам. Також до нас звернулася влада Квасилова, з пропозицією доставляти на наш полігон своє сміття. Обсяги його не дуже значні – тисяча тон на рік. Однак з цього питання рішення не прийнято. Депутати вирішили його додатково вивчити. Моя точка зору з квасилівської ініціативи проста – якщо мешканці цього населенного пункту виявлять бажання об’єднатися з Рівним в територіальну громаду, то тоді питання про вивезення відходів вирішиться автоматично – в нас буде спільний полігон.
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