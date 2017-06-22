Діти з Авдіївки зустрілися з міським головою Рівного

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Група дітей та двоє педагогів з міста Авдіївка Донецької області завітали в гості до міської ради.

Міський голова Рівного Володимир поцікавився враженнями дітей від Рівного та відпочинку в дитячому санаторії «Електронік-Рівне». Також він побажав гостям миру та почерпнути у Рівному якомога більше позитиву та любові, щоб донести їх до своїх рідних та друзів.

Для гостей з Донеччини мер подарував бурштинові ікони – «Семистрільна Божа Матір» на згадку про наш край, та побажав, щоб вони стали оберегами в їхніх домівках. Діти подякували за теплий і дружній прийом. Відзначили гостинність рівнян, які намагаються зробити їхнє перебування якомога позитивним яскравим, з цікавою програмою, заходами та екскурсіями. А ще, вчитель з Авдіївки Олена Писаренко, передала Володимиру Хомку подяку від голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського за високий рівень організації відпочинку дітей з Авдіївки.