Завершено реконструкцію Привокзальної площі

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Останнім штрихом цієї реконструкції, що тривала півтора року, став монтаж логотипу міста Рівне на стелі біля залізничного вокзалу

Стела на Привокзальній площі нарешті набула довершеності. Її окрасою стала символіка міста – логотипи Рівного у вигляді вишиванки на кожному з трьох боків стели із LED-підсвіткою. За словами заступника начальника міського управління житлово-комунального господарства Володимира Лапюка, логотип з підсвіткою – це вже завершальна стадія реконструкції площі, яку розпочали 2015 року.

Сама площа за цей час помітно змінилася на краще. Тут уклали плитку (у тому числі тактильну для слабозорих біля пішохідних переходів), встановили огорожі, лавочки і смітники, оновили газони. Причому, майже всі ці елементи міського комфорту позначені логотипами Рівного. Завдяки цьому наше місто стало ще красивіше і всіма впізнаване одразу біля його залізничних воріт.