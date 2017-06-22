Завершено реконструкцію Привокзальної площі

Останнім штрихом цієї реконструкції, що тривала півтора року, став монтаж логотипу міста Рівне на стелі біля залізничного вокзалу
Стела на Привокзальній площі нарешті набула довершеності. Її окрасою стала символіка міста – логотипи Рівного у вигляді вишиванки на кожному з трьох боків стели із LED-підсвіткою. За словами заступника начальника міського управління житлово-комунального господарства Володимира Лапюка, логотип з підсвіткою – це вже завершальна стадія реконструкції площі, яку розпочали 2015 року.
Сама площа за цей час помітно змінилася на краще. Тут уклали плитку (у тому числі тактильну для слабозорих біля пішохідних переходів), встановили огорожі, лавочки і смітники, оновили газони. Причому, майже всі ці елементи міського комфорту позначені логотипами Рівного. Завдяки цьому наше місто стало ще красивіше і всіма впізнаване одразу біля його залізничних воріт.
Виникли сумніви — зателефонуйте на «гарячу» лінію банку. У вихідні від шахрайських дій псевдобанкірів потерпіли 22-річна рівнянка та 50-річна жителька Вараша. Після надання всіх необхідних реквізитів,...
Міркування директора Рівненського медколеджу про лікування, зміни у системі охорони здоров’я, їх вплив на пацієнтів і лікарів
Медична реформа - одна з найбільш обговорюваних тем в Україні вже не перший рік. Однак саме зараз про неї заговорили на повний голос, бо, як відзначають ініціатори, з’явився реальний шанс впровадити ї...
За останні роки ми всі вже звикли до того, що ціни ростуть і ростуть мало не щодня. Це не добре для тих громадян, чиї доходи стабільно не встигають за зростанням цін. Однак з кожного правила є й винят...
Головний редактор - Конєв В.Л., тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється