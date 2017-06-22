До Рівного завітав новий Генеральний Консул Республіки Польща в Луцьку Вєслав Мазур
В рамках початку своєї дипломатичної місії, пан Мазур вирішив обговорити з міським головою Рівного Володимиром Хомком найбільш нагальні аспекти співпраці, які мають перспективу до розвитку.
Зокрема, пан Вєслав зазначив наступне: «Хочу щиро подякувати пану меру за сьогоднішню зустріч. Це мій перший офіційний візит до Рівного. Дуже радий, що напрямки, які ми обговорювали стосовно подальшої співпраці, мають гарну перспективу і повну підтримку з боку пана Володимира Хомка. Сьогоднішня зустріч свідчить про те, що співпраця поміж Генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку і міською владою Рівного проходить добре, її головним результатом ми вважаємо поліпшення україно-польських стосунків. Вектор цієї співпраці таким залишатиметься і у подальшому».
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