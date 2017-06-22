Маринована салака

В каструлі воду з цукром і сіллю доводимо до кипіння, додаємо лаврушку, перець знімаємо з вогню. Переливаємо в ємкість для маринування, додаємо до гарячого маринаду цибулю, порізану тоненькими кільцями. Якщо ви любите мариновану цибульку, то сміливо беріть дві штучки – вона виходить дуже смачна.
Рибу миємо, потрошимо, ще раз промиваємо.
Коли маринад охолоне додаємо оцет і олії, закладаємо рибу. Ставимо в холодильник на 12-24 години (я люблю малосольну рибу, тому тримаємо в маринаді тільки ніч, але це треба пробувати). Далі викладаємо рибу в банку перешаровуючі її з цибулею, заливаємо нерафінованою олією.
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