Маринована салака

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0,5кг салаки 400 мл води 1 ст.л солі 1 ч.л цукру 1 шт цибулі 2 шт лаврового листя 2 ст.л оцту 5 шт перцю горошком 1 ст.л олії

В каструлі воду з цукром і сіллю доводимо до кипіння, додаємо лаврушку, перець знімаємо з вогню. Переливаємо в ємкість для маринування, додаємо до гарячого маринаду цибулю, порізану тоненькими кільцями. Якщо ви любите мариновану цибульку, то сміливо беріть дві штучки – вона виходить дуже смачна.

Рибу миємо, потрошимо, ще раз промиваємо.

Коли маринад охолоне додаємо оцет і олії, закладаємо рибу. Ставимо в холодильник на 12-24 години (я люблю малосольну рибу, тому тримаємо в маринаді тільки ніч, але це треба пробувати). Далі викладаємо рибу в банку перешаровуючі її з цибулею, заливаємо нерафінованою олією.

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