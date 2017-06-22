Кілька незвичних способів використання звичайного масла

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Зазвичай вдома ми тримаємо масло лише на кухні та використовуємо під час приготування їжі. Але масло може принести користь і за її межами. Пропонуємо вашій увазі 14 несподіваних способів використання масла в побуті.

Видалити водяні розводи

Для боротьби з плямами від води на дерев’яних поверхнях, ми зазвичай купуємо дорогі засоби. Набагато дешевше рішення: залишити трохи масла на плямі на ніч і просто очистити його вранці, разом із плямою.

Розплутати намисто

Вузли на намистах, як правило, важко розплутати, і чим більше намисто, тим легше з’являються вузли і тим важче їх позбутися. Для спрощення цього складного завдання, протріть ланцюг невеликою кількістю масла і намастіть ним вузол. Масло допоможе послабити метал, зробить його слизьким і дасть вам нагоду його легко розплутати.

Зберегти цибулю

Іноді нам необхідна лише половина цибулі. Щоб запобігти проростанню іншої половинки або її псуванню, намажте трохи масла на половину, яку ви хочете зберегти.

Відполірувати шкіру

Використовуйте тканину, щоб протерти маслом шкіряні вироби, як-от взуття, ремені, меблі та багато іншого – це ідеальний засіб для полірування шкіри.

Запобігти переливанню води

Щоби запобігти збіганню води, покладіть невеликий шматочок вершкового масла у каструлю.

Видалити чорнильні плями

Чорнильні плями на пластику можуть бути великою проблемою. Рішення полягає в застосуванні масла – олія з масла розм’якшує пляму, а сіль допомагає витягти її. Просто покладіть вершкове масло на пластикову поверхню і виставте на сонячне світло на весь день, потім зчистіть чорнило.

Зробити гоління більш легким

Більшість людей голять частини тіла, щоб мати гладку шкіру і виглядати краще. Але креми для гоління можуть бути дорогим і викликати подразнення. Спробуйте нанести масло на ділянку, яку будете голити. Це зробить гоління швидшим, а вашу шкіру гладкою.

Витягнути гумку з волосся

Щоби виправити цю неприємність, потрібно просто нанести на волосся велику кількість вершкового масла, і жири в маслі допоможуть вивільнити гумку. Залиште масло на волоссі протягом декількох хвилин, перш ніж знімати гумку.

Зняти каблучку

Каблучка може застрягнути на пальці через набряк, високу температуру або інші фактори. Нанесення невеликої кількості масла на палець допоможе каблучці легко зісковзнути.

Зберегти сир

Ефективний спосіб продовжити життя сиру – нанести на нього масло й зберігати в герметичному контейнері.

Розрізати липкі продукти

Багато харчових продуктів можуть бути липкими через інгредієнти, які вони містять. Для того, щоб гладко їх розрізати, просто покладіть трохи вершкового масла на ніж.