Як швидко усунути неприємний запах на кухні, не використовуючи побутову хімію

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Доглянута кухня – це обов’язкова відсутність неприємного запаху. Щоб усунути його, не обов’язково купувати безліч освіжувачів повітря та побутової хімії: можна застосувати екологічно чисті способи

Проблемні місця:

- Посуд, що всотав неприємний запах.

- Відро для сміття.

- Холодильник, посудомийна машина.

- Раковина.

Вам знадобиться:

• оцет;

• дезінфікуючий спрей;

• сотейник;

• паперові рушники;

• харчова сода;

• розетки для варення та плівка.

1. Запах після приготування їжі

Спробуйте простий спосіб усунути запах від учорашньої риби. Змішайте 3 ст. ложки оцту з літром води і прокип’ятіть воду протягом декількох хвилин - оцет нейтралізує й усуне рибний запах.

2. Стежте за сміттям

Без постійного догляду за відром для сміття запах рано чи пізно може з’явитися та поширитися по кухні. Тому регулярно (відразу після того як викинули сміття) використовуйте паперовий рушник. Промокніть ним усі патьоки на відрі та налиплі залишки їжі, приділяючи особливу увагу верхньому краю та дну. Побризкайте відро дезінфікуючим спреєм і дайте йому висохнути (також можна змішати в пульверизаторі оцет з водою). Якщо робити це регулярно, раз на тиждень, відро завжди буде залишатися чистим і не з’явиться ніяких запахів.

3. Не забувайте про техніку

Зізнайтеся, чи завжди ви ретельно обполіскуєте посуд, перед тим як ставити його в посудомийну машину? Швидше за все ні. А це приводить, як правило, до того, що фільтри машини згодом засмічуються і з’являється запах. Щоб його усунути, доведеться почистити фільтр, що знаходиться, як правило, під нижньою полицею машини. Паперовим рушником зберіть усі залишки їжі, а потім запустіть цикл полоскання або швидкого миття без посуду. Після закінчення циклу трохи відкрийте дверцята машини і залишіть ненадовго провітритися.

З холодильника та морозильної камери насамперед викиньте всі прострочені продукти та приберіть старі крижані кубики, які також поглинають запах. За допомогою губки видаліть окремі плями від пролитих рідин. Потім візьміть кілька розеток для варення і насипте в них трохи питної соди. Закрийте розетки харчовою плівкою та зробіть кілька отворів зубочисткою, щоб усередину могло надходити повітря. Розставте розетки з содою на полички холодильника. Сода буде нейтралізувати запахи протягом трьох місяців.

4. Мийка та подрібнювач відходів

Джерелом запаху з мийки є швидше за все налиплі на стінки труби (коліна) залишки їжі або шматочки їжі на подрібнювачі відходів. Леза подрібнювача можна прочистити, пропустивши через нього кілька кубиків льоду. Потім зверніть увагу та при необхідності промийте всі наявні гумові прокладки в зливальному отворі. Якщо у вас звичайна мийка, можна висипати півчашки питної соди та включити сильний струмінь гарячої води. Це не спрацювало? Тоді доведеться розібрати водозлив і промити його під душем. Запах обов’язково зникне.

Поради:

• Запах в духовці зникне, якщо прокип’ятити в ній впродовж 10 хвилин повну каструльку з водою і шкірками лимона чи апельсина.

• Якщо хочете позбутися від запаху жиру в мікрохвильовці чи витяжці, натріть потрібну поверхню зубною пастою (найдешевшою), потім змийте і насолоджуйтеся м’ятним ароматом.

• Неприємний запах у кухонній шафці зникне, якщо покласти туди на папері меленої кави.

• Специфічний запах в хлібниці можна усунути, якщо протерти її зсередини чистою ганчіркою, змоченою оцтом, а потім добре провітрити.

• Щоб усунути запах з термоса, покладіть у нього 2 ст. л. рису, залийте теплою водою, закрийте і декілька разів гарненько струсніть. Після цього промийте термос гарячою водою.

• Якщо кухонний посуд пахне рибою, квашеною капустою чи часником, його потрібно вимити теплою водою з оцтом. Також запах риби можна знищити дуже солоною гарячою водою або протерти виделки і ложки лимонними кірками.

• Неприємний запах у холодильнику зникне, якщо покласти у нього кілька таблеток активованого вугілля, розрізану цибулину або шматочки чорного хліба.

• Навіть протяги не вивітрюють запах тютюну. Але його можна видалити, якщо:

– відкрити вікна і покласти в різних місцях кімнати 2-3 мокрих махрових рушники, які вберуть запах;

– запалити декілька свічок чи ароматичних паличок;

– розбризкати по кімнаті 5% розчин формаліну.

• Блюдце з пелюстками зів’ялих троянд, поставлене у кут кімнати, освіжить повітря.

• Запах масляної фарби тримається зазвичай дуже довго, але якщо по кутах кімнати поставити кілька банок з сіллю чи з сильно підсоленою холодною водою, то він скоро зникне.

• Неприємний запах вареної капусти можна звести до мінімуму, якщо додати під час варіння шматочок черствого хліба, загорнутий у тонку хустинку.

• Якщо молоко «втекло» на гарячу плиту, насипте на це місце сіль: запах горілого швидко зникне, а плиту буде легше відчистити.

• Щоб в молочному бідоні чи каструлі, де було молоко, не з’явився затхлий запах, насипте питної соди, залийте її гарячою водою, збовтайте, вилийте і добре промийте посуд.

• Неприємний запах у металевих коробках для зберігання продуктів зникне, якщо в них спалити декілька сірників.

• Якщо після миття у сковороди зберігся рибний чи цибульний запах, то підігрійте її, насипте вологого чаю і закрийте щільно кришкою на годину.

• З дерев’яного посуду запах цвілі можна видалити, сполоснувши його гарячою водою з оцтом, а потім з милом.

• Кілька крапель нашатирного спирту, доданих у воду для миття рук, усунуть будь-який запах.

• Руки, що пахнуть часником, протріть кавовою гущею.

• Запах керосину, скипидару, рослинного масла в посуді зникне, якщо його наповнити водою з гірчицею, збовтати і дати постояти 20 хвилин, а потім прополоскати теплою і холодною водою.

• Важкий запах у смальцю можна усунути, якщо прокип’ятити його протягом 10-15 хвилин з 2-3 скибочками обвугленого хліба.

• Щоб усунути неприємний запах і смак пересмаженого жиру, покладіть в нього цибулю і картоплю, нарізану скибочками (по половинці на 1 склянку жиру), а потім мішайте на вогні впродовж 10-15 хв.

• Запах нафталіну з шафи можна видалити, розклавши в ньому 3-4 невеликих мішечка з марлі, складеної в декілька шарів, з сухою гірчицею. А щоб видалити його з одягу, покладіть у шафу суху гірчицю, насипавши її на газету.

• У банку, що герметично закривається, покладіть шарами пелюстки лілії, троянди та інших квітів, пересипаючи їх дрібною сіллю. Заповнивши таким чином банку, налийте в неї 3-4 ч.л. спирту або горілки. Кожен раз, коли потрібно, щоб у кімнаті був приємний запах, відкривайте банку на декілька хвилин.