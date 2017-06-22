|№815 від 22.06.2017p.
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П’ятеро гравців «Вереса» - у збірній сезону
Одразу п’ятеро гравців рівненського «Вереса» увійшли до символічної збірної сезону за підсумком чемпіонату Першої ліги 2016-2017 за версією журналістів видання Sportarena.
До переліку найкращих потрапили захисники Сергій Борзенко і Артур Западня, хавбеки Антон Котляр і Ростислав Волошинович та форвард Руслан Степанюк.
Інформаційна служба НК «Верес»
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