На Рівненщині продовжуються спортивні активності

Цього разу така програма естафет і конкурсів завітала в місто Острог. Тут кращих з-поміж себе визначали одразу декілька пришкільних таборів. Учасники всіх команд дуже серйозно підійшли до виконання кожного завдання, а їхні вболівальники гучно підтримували своїх улюбленців протягом всього заходу.
Естафети «Футбол», «Флорбол», «Переправа», «Баскетбол» та «Фітбол» дуже легко піддалися кожному колективу, що й відобразилося на загальному результаті. Між першою та останньою командою в кожному старті результат відрізнявся зовсім не суттєво, тому перемоги заслуговували всі. Але все ж згідно спортивної традиції, визначити найсильніших було необхідно. Команда «Спортики», яка представляла пришкільний табір «Дивосвіт» з Острозької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 зуміла показати найкращий результат за підсумками всіх конкурсів і заслужено посіла перше місце. Другою стала збірна команда Острозької дитячо-юнацької спортивної школи, яка назвалася «Олімпіоніки» і представляє пришкільний табір «Олімпієць». До її складу увійшли діти з Острозької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Острозького НВК «Школа I-III ст.-гімназія». А бронзові нагороди дісталися команді «Переможці» з пришкільного табору «Усмішка» Острозького НВК «Школа I-III ст.-гімназія».
За хорошою традицією, на визначенні кращих команд захід не завершився, а продовжився у форматі індивідуальних спортивних конкурсів. Таким чином у конкурсі зі скакалкою перемогла учениця Острозької ЗОШ І - ІІІ ступенів №3 Серединська Марина. Найкращою в одночасному обертанні багатьох обручів стала Мазурик Евеліна з Острозької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, а Горінчук Станіслав, з цієї ж школи, переміг в конкурсі з жонглювання футбольним м’ячем. Кобилянський Андрій з Острозького НВК «Школа I-III ст.-гімназія» зумів перемогти своїх суперників у вправі з накидання кілець на конуси.
Всі вони отримали індивідуальні відзнаки, а команди переможці і призери спортивних естафет були відзначені дипломами, нагородами і сувенірами від організаторів заходу.
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