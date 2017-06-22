«ВЕРЕС» ПРИБУВ ДО СЛАВСЬКОГО

¤

Делегація рівненського «Вереса» вже прибула до селища Славське на Львівщині, де «червоно-чорні» проведуть перший тренувальний збір у рамках підготовки до старту у чемпіонаті УПЛ.

Одразу після приїзду та поселення до готелю - футболісти та тренерський штаб пообідали. Нині в усіх - вільний час. На 18-00 заплановане перше тренування.

Нагадаємо, перший тренувальний збір у Славському триватиме до 3-го липня. За цей час рівняни зіграють три контрольні зустрічі: проти першолігових МФК «Миколаєва» (27-го червня) та «Руха» (30-го червня), а також проти клубу УПЛ – кропивницької «Зірки»(2-го липня).