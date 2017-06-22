«Олімпійське літо» завітало в «Агатівку»

За традицією всі учасники церемонії відкриття вийшли на спортивний майданчик урочистим театралізованим парадом. Частина з них були одягнені в хітони давньогрецький богів і вишикувавшись, вони гучно проскандували назви, девізи та гасла своїх команд. Згодом, під звуки Державного гімну України на щоглі замайорів Державний прапор та прапор Національного олімпійського комітету України, а за мить, поруч спалахнув й вогонь «Олімпійського літа», що дало офіційний старт початку спортивної баталії.
Одразу 6 команд, сформованих з дітей різного віку та статі, боролися між собою в різних спортивних естафетах. Протягом всіх стартів їм довелося вправлятися з футбольними, фітбольними, баскетбольними та іншими м’ячами, гімнастичними обручами і спеціальними ключками. Ці завдання достатньо схожі на ті, в які вони щодня грають між собою, але в форматі такого заходу, всі учасники відчувають особливу відповідальність за результат. Попри те, що всі вони дуже старалися і на кожній дистанції докладали максимум зусиль, лише одна команда може стати переможцем. Цього разу золоті нагороди зуміли вибороти діти з команди «Боксери». Зовсім трішки від них відстали «Ракетки», а бронзові нагороди дісталися колективу «Спарта».
В індивідуальних завданнях особливо вдало зуміла виступити команда «Вікторія». Її учасники перемогли одразу в двох конкурсах. Данилюк Аліна виборола золото в одночасному обертанні багатьох обручів, а Ляшук Роман зумів стати найкращим в завданні з віртуозного володіння скакалкою. Кущак Валентин, з команди «Спарта», переміг аж в двох конкурсах. Йому підкорилися завдання з жонглювання футбольним м’ячем та накидання кілець на спеціальні конуси.
Всі учасники команд, які взяли участь в заході, були відзначені сувенірами від організаторів. А переможці і призери загального та індивідуального заліків отримали дипломи комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та призи від Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.
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