Дитяче «Олімпійське літо» у пришкільному таборі відпочинку

Організацією та проведенням дійства займаються обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та відділення НОК України в Рівненській області.
Цього разу з програмою естафет і конкурсів організатори завітали в місто Острог.
Школярі змагалися в естафетах «Футбол», «Флорбол», «Переправа», «Баскетбол»,«Фітбол» та показали хороший загальний результат.
Перемогу в змаганнях виборола команда «Спортики» із пришкільного табіру «Дивосвіт», де відпочивали учні Острозької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Другою стала збірна команда Острозької дитячо-юнацької спортивної школи, яка назвалася «Олімпіоніки» із пришкільного табіру «Олімпієць». До її складу увійшли діти з Острозької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Острозького НВК «Школа I-III ст.-гімназія». А бронзові нагороди дісталися команді «Переможці» з пришкільного табору «Усмішка» Острозького НВК «Школа I-III ст.-гімназія».
Команди переможці і призери спортивних естафет були відзначені дипломами, нагородами та сувенірами від організаторів заходу.
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