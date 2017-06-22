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Гладіаторські бої були перейняті римлянами у греків, етрусків і єгиптян і набули релігійного характеру жертвопринесення богу війни Марсу. На початку гладіаторами були військовополонені і засуджені до смертної кари. Закони стародавнього Риму дозволяли їм брати участь в гладіаторських боях. У разі перемоги можна було викупити своє життя. Були випадки, коли громадяни, відмовившись від наявної у них волі, вступали в гладіатори в гонитві за славою і грошима.

Для того щоб стати гладіаторами, необхідно було прийняти присягу і оголосити себе «юридично мертвими». З цього моменту бійці вступали в інший світ, де панували жорстокі закони честі. Першим з них - було мовчання. Гладіатори спілкувалися на арені жестами. Другий закон - повне дотримання правил честі. Так, наприклад, гладіатор, який впав на землю і визнав свою повну поразку, був зобов’язаний зняти захисний шолом і підставити горло під меч супротивника або ж встромити ножа в власне горло. Звичайно, аудиторія могла завжди надавати милосердя тим гладіаторів, які відважно боролися і подобалися публіці, однак таке помилування траплялося вкрай рідко.

На кінець II століття до н.е. бої, що тривали кілька днів поспіль за участю не однієї сотні гладіаторів, не дивували вже нікого. З’явилися і люди, для яких зміст і навчання гладіаторів стало професією. Вони називалися ланістами. Суть їх діяльності полягала в тому, що вони знаходили на невільничих ринках фізично міцних рабів, причому бажано військовополонених і навіть злочинців, викуповували їх, навчали всім премудростям, необхідним для виступів на арені, а потім здавали в оренду всім бажаючим влаштувати гладіаторські бої.

Основну масу професійних бійців арени складали вихідці з гладіаторських шкіл. За часів правління Октавіана Августа в Римі існувало 4 імператорських школи. Під час навчання в школі всіх гладіаторів ситно годували і кваліфіковано лікували. Спали гладіатори попарно в невеликих комірках площею 4-6 кв.м. Тренування, що тривали з ранку і до вечора, були дуже інтенсивними. Коли новачок в належному ступені осягав ази бойового мистецтва, його, в залежності від здібностей і фізичної підготовки, розподіляли в спеціалізовані групи того чи іншого типу гладіаторів. Найменш здібні учні попадали в андабати. Вони були озброєні тільки двома кинджалами, без будь-якої додаткової захисту, довершував це спорядження шолом з двома отворами, які абсолютно не збігалися з очима. Тому андабати змушені були битися один з одним практично наосліп, навмання розмахуючи зброєю. Циркові служителі їм «допомагали», підштовхуючи ззаду розпеченими залізними прутами. Публіка завжди дуже веселилася, дивлячись на нещасних, а ця частина гладіаторських боїв вважалася у римлян найзабавнішою.

Гладіаторами ставали не тільки з примусу рабовласника або за вироком суду до арени, але і абсолютно добровільно, в гонитві за славою і багатством. Незважаючи на всі небезпеки цієї професії, простий, але міцний хлопець з римського соціального дна дійсно мав шанс розбагатіти. І хоча шансів загинути на просякнутому кров’ю піску арени було куди більше, ризикували багато. Найвдаліші з них, крім любові римської черні, а траплялося, і римських матрон, отримували солідні грошові призи від шанувальників і організаторів боїв, а також відсотки від ставок в букмекерських конторах. Імператор Нерон, наприклад, подарував одного разу гладіаторові Спікулу цілий палац. А ще багато хто з відомих бійців давали всім бажаючим уроки фехтування, отримуючи за це дуже пристойну плату.

Але більшу частину гладіаторів складали не добровольці, а раби і злочинці. Продані в школу або засуджені судом до арени, що було краще за страту, вони після курсу навчання, що тривав 3 роки, повинні були битися в цирку. Якщо гладіаторові вдавалося залишитися в живих, то після ще 2 років обов’язкового перебування в школі в якості тренера або помічник, він отримував повне звільнення і відновлювався в цивільних правах. А якщо приймав рішення продовжити кар’єру гладіатора, то так само, як і добровольці, залишався в розряді infames - «зганьблених».

Анітрохи не менше, ніж поєдинки гладіаторів, римляни любили видовища їх битви з дикими тваринами, як, втім, і сутички між звірами. Ще диктатор Сулла в 93 році до н.е. виставив на арену 100 левів, потім Юлій Цезар - 400, Помпей - 600 і ще 400 леопардів і 20 слонів. Надалі число тварин на аренах зростало просто немислимими темпами: на іграх, які давав Ульпій Траян на честь його перемоги над даками, було вбито близько 11 тисяч самих різних звірів. Ловці тварин працювали, не покладаючи рук, спустошуючи римські провінції в Африці і Азії, а також суміжні території.

Всі ці тварини в цирках були жертвами градіаторов-бестіаріїв. Їх навчання було набагато більш тривалим, ніж класичних гладіаторів. Давньоримські дресирувальники досягли в своєму мистецтві небачених висот: ведмеді ходили по канату, а леви клали бестіарію під ноги загнаного, але ще живого зайця, мавпи їздили верхи на лютих гончих, а оленів запрягали в колісниці. Цим дивним трюкам не було числа. Але коли пересичений натовп вимагав крові, на арені з’являлися безстрашні венатори, які вміли вбивати звірів не тільки різними видами зброї, але і голими руками. Вищим шиком у них вважалося накинути на голову лева або леопарда плащ, замотати його, а потім вбити звіра одним ударом меча чи списа.

Гладіаторські бої проходили по-різному. Бували поєдинки одиничних пар, а іноді кілька десятків, а то і сотень пар билися одночасно. Часом на арені розігрувалися цілі вистави, введені в практику масових розваг Юлієм Цезарем. Так, за лічені хвилини споруджувалися грандіозні декорації, що зображували стіни Карфагена, а гладіатори, одягнені і озброєні, як легіонери і карфагеняни, штурм міста. Або на арені зростав цілий ліс з свіжозрубаних дерев, а гладіатори зображали напад німців на тих же легіонерів із засідки. Фантазія режисерів-постановників давньоримських шоу не знала меж. І хоча римлян чимось здивувати було вкрай важко, імператору Клавдію, що правив в середині I століття, це цілком вдалося. Втілена за його наказом наумахія (інсценування морської битви) була такого масштабу, що виявилася здатною вразити уяву всіх жителів Вічного міста від малого до великого. Але наумахії влаштовувалися досить рідко, так як були дуже дорогими навіть для імператорів і вимагали ретельної розробки.

Майже всі римські імператори прагнули перевершити в грандіозності ігор один одного, щоб завоювати любов натовпу. Імператор Тит на відкритті Колізею, що вміщав до 80 тисяч глядачів і відразу став головною ареною Стародавнього Риму, наказав убити різними способами 17 тисяч євреїв, які десять років працювали на його будівництві. А імператор Коммод, що пройшов курс навчання в гладіаторських школі, сам бився на арені. Всі його поєдинки, природно, закінчувалися перемогами. Втім, римляни, які не любили «халтури» в такій важливій справі, досить швидко змусили його закінчити кар’єру гладіатора. Хоча увійти до літопису ігор Коммоду все ж вдалося - одного разу він убив влучними пострілами з лука п’ятеро вельми дорогих бегемотів. Імператор Доміціан, будучи віртуозом у стрільбі з лука, любив потішити глядачів, вражаючи стрілами голову лева чи ведмедя так, щоб стріли неначе ставали для них рогами. А рогатих від природи тварин - оленів, биків, зубрів і так далі він вбивав пострілом в око. Треба сказати, що римський народ дуже любив цього правителя.

Хоча офіційно гладіторів в Римі зневажали, щасливого гладіатора чекало чимало винагород: він ставав народним улюбленцем; крім того, на нього чекало багатство у вигляді цінних призів і грошових подарунків. Рідкісний боєць, якому вдавалося вціліти в проведених поєдинках, міг отримати від імператора заповітний дерев’яний меч, який означав почесну відставку. Часом в гладіатори записувалися і вільнонародженні, що мріяли про славу бійця-чемпіона. Відомо, що відповідну підготовку проходили і деякі імператори, один з них, напівбожевільний Коммод, навіть виходив на арену. Але все ж здебільшого це були раби, злочинці і полонені, яких записували в гладіатори проти їх волі. Школи гладіаторів належали державі або приватним особам.

Про те, що відбудуться поєдинки гладіаторів, публіку сповіщали за кілька днів. У повідомленнях вказувалося ім’я організатора, число пар гладіаторів і їх озброєння. Іноді повідомлялося, що для захисту від сонця над ареною буде натягнутий навіс або ж що для охолодження повітря розбризкуватиметься вода. Бій починався з показового поєдинку тупими мечами, щоб гладіатори могли розігрітися. Труба подавала сигнал до цього бою, як правило, зі смертельними наслідками. Більше двох гладіаторів одночасно виставляли нечасто. Глядачі воліли видовища. У більшості випадків бійці боролися в однаковому озброєнні, але не меншою популярністю користувалися поєдинки ретіарія з тяжкоозброєних суперником. Гладіатора, яка ухилявся від бою, виганяли на арену бичами і розпеченим залізом. Зазвичай бій завершувалося нанесенням смертельного удару, але поранений гладіатор міг просити про помилування, піднімаючи палець вгору. В такому випадку організатор звертався до глядачів, які голосували за смерть бійця, роблячи якийсь жест великим пальцем (pollice verso, зазвичай перекладають як «звертаючи великий палець вниз»), або, цінуючи відвагу переможеного, погоджувалися помилувати його (ймовірно, в цьому випадку вони махали хустками). Полеглого припікали розпеченим залізом, щоб переконатися в тому, що він помер, а не прикидається, після чого тіло гаками стягували з арени.

У разі, якщо поранений гладіатор залишався в живих, його доля вирішувалася публікою. Залежно від думки натовпу, переможець повинен був добити лежачого або залишити його в живих, якщо той заслужив життя доблесним опором. В іграх, що проводилися в самому Римі, вирішальним була думка імператора. Натовп «голосувала» за допомогою жестів, які з часом змінювалися.

Поширена думка, що «піднятий палець» означав «Життя», а опущений - «Смерть», на більшості античних ігор незалежно від напрямку відстовбурчений палець означав «смерть», а «Життя» позначав просто захований великий палець в кулак. Не останню роль грали і крики з побажаннями. Багато дослідників приходять до висновку, що імператор, вказуючи на смерть, не опускав свій палець вниз, а виставляв убік і, зігнувши руку, стосувався їм шиї. Справа в тому, що гладіатор-переможець опускав поваленого на коліна і в разі смертного вироку встромляв клинок глибоко вертикально вниз в шию, за ключицею, пронизує серце. Таким чином імператор буквально вказував, куди потрібно наносити удар.