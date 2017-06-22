Як діагностувати стан здоров’я за кольором язика

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Якщо кажуть, що очі це дзеркало душі, та язик безперечно можна називати - індикатором організму.

Варто сказати про те, що у здорової людини язик має світло-рожевий колір, рівномірно вологу поверхню без жодних виразок, плям і борозенок.

Якщо на язиці з’являється наліт, то це може бути свідченням багатьох захворювань, але варто відмітити, що у деяких випадках це проявляється в абсолютно здорової людини. Зокрема, це може проявлятись у підлітків в момент статевого дозрівання, так як відбуваються гормональні стрибки в організм. Допустимим вважається білий, легкий і без жодного запаху наліт, через який видно рожевий язик.

Не зайвим буде сказати про те, що влітку наліт може бути більше вираженим, але сосочки слизової оболонки добре видимі, а от восени - світліші і сухіші, тоді як взимку він жовтого відтінку. Досить важливо слідкувати на чистотою порожнини роту, тому слід користуватись спеціальними зубними щітками, що мають тильну ребристу поверхню, спеціально для чистки язика.

Якщо язик рожевого кольору, то це говорить про те, що травна система і шлуок добре працюють і функціонують. Легкий наліт свідчить про те, що є невеликі проблеми з печінкою або шлунково-кишковим трактом. Щоб установити точний діагноз необхідно звернутись до фахівця, тобто лікаря, що спеціалізується в даній області.

Якщо наліт лежить товстим шаром білого кольору, то це говорить про те, що організм не виконує усі необхідні функції, а також це може бути сигналом вірусної інфекції. Жовтий наліт - це ознака хвороби жовчного міхура або печінки. Також це може бути симптомом запору або поганого травлення.

Існує так званий «географічний язик», тобто язик, що має нерівномірно забарвлений колір і покритий борозенками. Якщо ці борозенки глибокі і нагадують тріщини, то це сигнал того, що в крові міститься багато цукру, але встановити це достеменно може фахівець.

Білий блідий язик говорить про захворювання системи травлення і супроводжується рідким стільцем, втомою, холодними ногами і руками, а іноді і вздуттям живота. Надмірно сухий і білий язик вказує, що є дефіцит крові, що нерідко супроводжується запамороченням, безсонням, відчуттям тривоги, потрісканими губами, порушенням пам’ятті і анемією.

Майже у всіх випадках яскраво-червоний язик говорить про інфекції в організмі. Якщо на язиці присутні видимі червоні точки, то це говорить про запальні процеси в крові, а також є ознакою температури. У дітей таку реакцію може викликати імунітет на інфекцію.