Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №815 від 22.06.2017p.
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Чистимо організм від шлаків кабачками

Чистимо організм від шлаків кабачками

Кабачок дуже корисний і не варто вважати його лише сировиною для приготування кабачкової ікри.

Цей овоч є чудовим антиоксидантом. Вживання кабачків сприяє виведенню з організму зайвої рідини, тому він стає удвічі корисним для майбутніх мам, адже при вагітності набряки – явище поширене.

Кабачок є гіпоалергенним овочем, тому його рекомендують вводити в прикорм малюкам, насамперед, – завдяки легкому засвоєнню організмом.

Ці чудові овочі також багаті на пектини, які допомагають виводити солі важких металів, сприяють зниженню рівня холестерину і перешкоджають утворенню тромбів. Тож регулярне вживання кабачків може запобігти інфаркту, інсульту, атеросклерозу тощо.

М’якоть кабачка може омолоджувати і відбілювати шкіру, поліпшити мікроциркуляцію крові і колір обличчя.

Вживання сирих молодих кабачків сприятливо позначається на яснах, роботі шлунку, печінки, жовчного міхура і кишківника. Їх додають до салатів, маринують.

При кишкових захворюваннях можна пити сік із кабачків. Якщо ж він вам не до смаку, додайте в нього яблучний сік. Щоб очистити кишківник, необхідно вживати овоч протягом семи днів не менше, ніж по 200 г .

Небажано вживати сирі кабачки при виразці, гастриті з підвищеною кислотністю, нирковій недостатності, гострих захворюваннях травної системи.

Рецепт

Для очищення організму від шлаків потрібно взяти кілька кабачків, але не цукіні. На пластмасовій тертці натираємо і вичавлюємо сік через марлю. Кабачків слід взяти стільки, щоб вийшло 2 літри соку. Сік і вичавки покласти в холодильник.

До очищення організму слід підготуватися. Його рекомендують проводити на спадаючому місяці. За 2 дні до очищення їсти тільки пісну їжу. Напередодні звечора зробити клізму. Вранці не снідати, випити чистої води і о 10 годині почати чистку.

Два літри соку кабачка слід поділити порівну, щоб вистачило на кілька прийомів. Пити сік потрібно теплим з 10.00 до 18.00. Нічого їсти не можна.

Кабачковий сік можна запивати натуральним яблучним соком. Перед прийомом першої дози соку підігрійте вичавки від кабачка, загорніть у марлю і прикладіть їх на правий бік, на місце печінки і жовчного міхура. Вичавки накрийте целофаном, рушником і замотайте пуховою хусткою. Можна прикласти зверху теплу грілку. Ідеально – проходити або пролежати з нею весь день.

Під час очищення організму можна рухатися, лежати, займатися домашніми справами. О шостій вечора прийняти останню порцію соку і до сну більше нічого не пити.

Вранці почнеться викид шлаків з організму. Цей процес дуже індивідуальний. Може з’явитися висип в місці печінки, але це швидко мине.

Очищення організму від шлаків слід проводити з жовчного міхура і печінки. Пізніше можна накладати вичавки на легені, сечовий міхур чи інші проблемні органи.

22.06.2017


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