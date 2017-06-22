Готуємо вдома вітамінні суміші для зміцнення імунітету

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Щоб зміцнити імунітет, потрібно повноцінно харчуватися, добре відпочивати і правильно загартовуватися.

Також не варто ігнорувати натуральні допоміжні засоби, наприклад – вітамінні суміші домашнього приготування. Ми підібрали для вас 5 смачних рецептів з ударною дозою корисних речовин.

Сухофрукти, горіхи, мед

Сухофрукти тривалий час зберігають свої корисні властивості, а отже ідеально підходять для домашніх заготовок. У цей рецепт входить курага, родзинки, кишмиш, чорнослив, фініки, сушені яблука та груші, лимон і волоські горіхи. У перекладі на «вітамінну мову», ми отримуємо бета-каротин, B1, B2, B3, B4, B5, B6, В9, C, E, K, PP.

Приготування:

інгредієнти в рівних пропорціях складаємо у каструлю і заливаємо окропом на 5-10 хвилин;

зливаємо воду, просушуємо за допомогою серветок, чистимо від кісточок;

подрібнюємо у блендері або пропускаємо через м’ясорубку;

отримавши однорідну масу, змішуємо її з медом і перекладаємо у скляну банку.

Зберігати вітамінну суміш слід в холоді, щільно закривши кришкою. Вживати — не більше 3 разів на день по 1 столовій ложці (в іншому випадку можливий розвиток харчової алергії). Така суміш не тільки благотворно позначиться на здатності організму боротися з ГРВІ і грипом, але також допоможе при анемії, запорах, хворобах серця і судин.

Лимон, гранат, овочі

Для приготування цієї цілющої суміші вам знадобиться по 1,5 кг свіжих буряків та моркви, по 1 кг лимонів та гранатів.

Вичавте з них сік і змішайте з 1 кг меду. Перераховані інгредієнти – природне джерело калію, фосфору, заліза, цинку, бета-каротину, вітаміну C, B1, B2, B5, B6, B9, B12, PP, A, E, H, K.

Вживаючи вранці і ввечері по 1 столовій ложці суміші, ви зміцните імунітет, нормалізуете роботу кишечника, підвищите гемоглобін, нормалізуєте артеріальний тиск, поліпшити стан шкіри і волосся.

Алое, горіхи, мед

Ця вітамінна суміш ефективна завдяки сильним протизапальним і антибактеріальним властивостям алое. Її можна приймати не тільки для профілактики простудних захворювань, але і для поліпшення травлення, відновлення слизової шлунка після прийому антибіотиків і дисбактеріозу.

Зберіть 100 г соку алое, з’єднайте його з соком 4 лимонів, 500 г волоських горіхів, 300 г меду і 1 подрібненим апельсином. Потім у блендері суміш доводять до однорідного стану, виливають у банку і зберігають у холодильнику під кришкою.

Приймаючи по 1 чайній ложці заготовки перед кожним прийомом їжі, ви забезпечите собі денну норму вітаміну A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, PP, бета-каротину і фолієвої кислоти.

Овочеві соки і кагор

Ударну дозу вітамінів групи B, C, A, E, PP, каротин, а також натрію, кальцію, магнію, заліза, фосфору і цинку ви отримаєте, приймаючи 3 рази в день по 1 столовій ложці цієї суміші.

Приготування: в рівних пропорціях (по 200 мл) змішати сік буряка, моркви, чорної редьки, лимона, додати кагор, рідкий мед, сік і м’якоть 1 головки часнику.

Такий засіб сприяє зміцненню організму, виведенню зайвої рідини, нормалізації перистальтики кишечника. Рекомендується для профілактики атеросклерозу, сечокам’яної хвороби, запорах, анемії і інших захворювань.

Гречка з медом і горіхами

Гречана крупа корисна не тільки у вареному вигляді. Якщо перемолоти 1 кг ядриці до однорідного стану, змішати її з 1 кг подрібнених волоських горіхів і залити 0,7 рідкого меду, ми отримаємо відмінний загальнозміцнюючий засіб, багатий клітковиною, залізом, калієм, кальцієм, магнієм, фосфором, вітамінами B9, E, PP, B1, B2, B6, E, C, PP.

Приймайте корисну суміш протягом місяця по 1 столовій ложці 3 рази в день. Якщо хочете поліпшити травлення, зміцнити серце і судини, додайте до складу курагу і родзинки.