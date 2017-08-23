Кілька секретів від досвідчених газдинь

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Пишна яєчня Досить часто яєчня виходить плоскою і не надто апетитною на вигляд. Професійні кухарі знають один секрет: щоб яєчня була пишною, потрібно додати до яєць 1-2 ложки холодної води і гарненько збити масу.

Прибрати гіркоту з цибулі

Цибуля здатна не тільки довести до сліз, але і пристойно зіпсувати смак салату, як би дрібно ви не намагалися її нарізати. Врятувати ваше блюдо і прибрати гіркоту можна дуже простим способом: після нарізки складіть цибулю в друшляк і обдайте окропом.

Зробити макарони і рис розсипчастими

Через крохмаль, що міститься в рисі і макаронах, ці продукти часто злипаються і при легкому охолодженні перетворюються на неапетитний грудку.

Щоб рис або макарони не злипалися під час варіння, додайте у воду трохи соняшникової або оливкової олії, якщо планується подавати їх гарячими. Якщо ж макаронні вироби або рис будуть використовуватися під час приготування запіканок або інших страв, обдайте їх в друшляку холодною водою відразу після варіння.

Швидко нарізати цибулю

Процес нарізання цибулі ніхто не любить, через те що її досить важко втримати в руках. Але мало хто знає, що якщо під час чищення цибулі залишити хвостики (з боку пір’я), то цибулю можна буде нарізати набагато швидше, тримаючи його за ці самі хвостики. Потім їх просто можна викинути.

Смачний вінегрет

Вінегрет готують, мабуть, в кожній родині. Це корисне і смачне блюдо можна зробити ще смачнішим, якщо додати в нього одну столову ложку молока і одну чайну ложку цукру. Смак стане дуже м`яким і ніжним.

Зберегти колір капусти

Якщо у вашій родині люблять пироги з капустою або будь-які інші страви, що містять цей корисний овоч, вам потрібно знати секрет збереження її гарного кольору.

Нарубавши капусту для начинки, обдайте її окропом, потім залийте на хвилину холодною водою. Відіжміть і смажте або тушкуйте на сковороді. Завдяки цьому простому прийому капуста не стане коричневою.

Чим замінити вино в соусі

Є величезна кількість смачних соусів, до складу яких входить вино. Але багато хто відмовляється від алкогольних компонентів. Однак два шматочки цукру, попередньо розчинені в невеликій кількості оцту, стануть прекрасною заміною білого вина в соусі. Це відмінно підійде для м’ясних і рибних страв.

Зберегти білий колір рису

Щоб рис вийшов білим і розсипчастим, засипайте його тільки в киплячу підсолену воду, додавши кілька крапель лимонного соку або розчиненої у воді лимонної кислоти. Не закривайте посуд, у якому вариться рис. Тільки в цьому випадку він збереже свій ідеально білий колір.

Чим замінити майонез

Якщо раптом закінчився майонез, а ви готуєте страви, які потребують цього соусу, не поспішайте засмучуватися. Замінити майонез можна сметаною, якщо додати в неї розтертий жовток круто звареного яйця і чайну ложку гірчиці.

Секрет дріжджового тіста

Не беріться ставити дріжджове тісто, якщо продукти для нього тільки дістали з холодильнику. Всі інгредієнти потрібно хвилин на 30 залишити в кімнаті. Дотримання цієї умови зробить тісто більш пишним і прискорить його підйом.

Додати блиск пирогам

Думаєте, тільки промислова випічка, приготовлена ​​професійними кухарями, може апетитно блищати?

Щоб закриті пироги і булочки блищали, перед випічкою їх змащують збитим яйцем, молоком, цукровою водою. Завдяки цьому з’являється апетитний глянець. Найкращий блиск виходить якщо мастити жовтками.

Перевірити свіжість яйця

Якщо ви сумніваєтеся в свіжості яєць, налийте води в ємність приблизно на 10 сантиметрів і опустіть їх туди. Свіжі яйця залишаться лежати на дні. Якщо вспливає тільки один кінець яйця, значить, його потрібно використовувати в першу чергу.

Ніжне м`ясо

Існує величезна кількість маринадів, що додають м’ясу ніжний смак і роблять його дуже м’яким. Один з таких - маринад з ківі. За 2 години до смаження яловичини замочіть її в суміші ківі, приправ і цукру. Але найголовніше - не тримайте м’ясо в такому маринаді довго, інакше ваше м’ясо перетвориться на паштет.

Секрети фаршу

Найсмачніші котлети, деруни та інші страви на основі фаршу виходять набагато смачніше, якщо робити фарш змішаним. Приміром, до котлет можна додати терту сиру картоплю, моркву, а в деруни покласти тертий сир і гірчицю.