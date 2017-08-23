Заготуйте вітаміни влітку

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Що може бути жаданішим у спеку, ніж прохолодний фруктовий салат або коктейль із морозива і свіжих ягід? Таке перекушування і рідиною наситить, і вітамінами. Але корисні речовини потрібні нашому організму цілий рік. Тому літньо-осінні місяці традиційно вважаються місяцями заготівель на зиму. Але не всі методи домашніх заготівель корисні для організму. Нижче подаємо правила консервації та підрахунки, скільки вітамінів зберігається за різних видів заготування фруктів, ягід, овочів і зелені. Але кількість вітамінів прямо пропорційно залежить від терміну зберігання продукту. Тому всі названі цифри реальні максимум до новорічних свят, після них — кількість вітамінів неухильно знижуватиметься.

1-ше місце — заморожування: зберігається 90% вітамінів. Що заморожувати? Полуниці, суниці, черешні, малину, смородину, вишні, аґрус, груші, персики, абрикоси, сливи, спаржеву квасолю, кукурудзу, зелений горошок, болгарський перець, щавель, помідори, баклажани, моркву, цвітну капусту. Як заморожувати? Спершу слід визначитися із тарою для зберігання. Можна придбати спеціальні пакети, бажано із кліпсами або зі спеціальними затискачами — так заморожене буде герметичним і не вбере в себе сторонніх запахів із морозилки. Вибирайте в міру стиглі ягоди, овочі та фрукти середнього розміру без ушкоджень. Помийте їх, великі плоди поріжте на шматочки, звільніть ягоди від «хвостиків» та обсушіть. Викладіть продукти тонким шаром на дно морозилки, щоб вони швидше заморозилися, а потім перекладіть у ємність для зберігання. За такого способу заморожування ягоди та фрукти не злипнуться і будуть, як «живі». Що нижча температура під час заморожування, то більше вітамінів збережеться. Найоптимальніша — мінус 18—20°С: за такого заморожування мікроорганізми гинуть, а кристалики льоду практично не ушкоджують поверхні плодів.

2-ге місце — квашення: 70% вітамінів. Що квасити? Капусту, яблука, огірки, помідори, перець, баклажани. Як квасити? Вибираючи фрукти-овочі для заквашування, стежте за тим, щоб вони були «цукристими». Що менше цукру в овочах, то менше в процесі квашення буде виділено і молочної кислоти, а отже, менш стійкими будуть овочі під час зберігання. Визначити рівень цукру можна «на око»: огірки в нормальній стадії зрілості, коли вони ще яскраво зелені, містять цукру в 1,5 разу більше, ніж злегка пожовклі. Капусту найліпше квасити, коли вона цілком зріла, яблука — стиглі і солодких сортів. Приготуйте розсіл: насипте у переварену воду кухонну сіль (1 кг на 10 л) і розмішайте її до повного розчинення. Сіль дає не лише смакові відчуття: під її впливом послаблюється дія мікробів і посилюється консервувальна дія молочної кислоти. Наріжте (якщо потрібно) продукти і покладіть їх у бочку, залийте розсолом і накрийте кришкою. Для запобігання утворенню цвілі стінки бочки натріть часником, а на дно покладіть листя хрону, чорної смородини та вишні. Зберігайте бочку за температури 18—20°С. Якщо вона нижча 15°С, молочнокислі бактерії розвиватимуться повільно, процес квашення сповільниться. За температури вище 22—25°С, крім молочнокислих бактерій, розвиватимуться й інші, шкідливі для квашення, мікроби. Бродіння починається на другий чи третій день і закінчується за 9—12 діб. До кінця бродіння розсіл повинен стати світлим і втратити гіркоту. Крім того, стежте, аби не утворилася в бочці піна на поверхні (її слід знімати, тому що там розмножуються шкідливі мікроорганізми).

3-тє місце — сушіння: 60% вітамінів. Що сушити? Яблука, груші, сливи, абрикоси, вишні, черешні, виноград, полуниці, суниці, гриби. Як сушити? Найпростіший спосіб — у духовці. Насамперед слід підготувати продукти: помити, видалити гілочки, кісточки, підгнилі частини, бруд тощо. Великі фрукти, наприклад яблука чи груші, розрізати на часточки. Якщо ви бажаєте, щоб продукт зберіг свій натуральний колір, наріжте його в ємність із ананасовим або цитрусовим соком, через п’ять хвилин дістаньте, дайте соку стекти і викладіть фрукти-ягоди на решітчасте деко. Потім поставте його в духовку на 10—12 годин, підтримуючи постійну температуру 60—70 градусів. За такого способу волога з овочів, фруктів і ягід випаровується, а отже, для розвитку мікробів немає відповідних умов. При цьому сушениці добре зберігають вітаміни та харчові волокна, які допомагають травленню. Після сушіння обов’язково покладіть сушеницю в паперові або полотняні мішечки, які не пропускають світла та повітря, чи в ємності з тугими кришками. Інший спосіб сушіння — на сонці. Плоди для цього підготуйте так само, як вказано вище, розкладіть тонким шаром на підноси і поставте під яскраві сонячні промені. Якщо за день сировина не висохла, після заходу сонця перенесіть підноси в приміщення і досушіть наступного дня.

4-те місце — соління: 50% вітамінів. Що солити? Огірки, моркву, цибулю, кріп, петрушку, щавель, кінзу, перець, гриби. Як солити? Вимийте сировину, поріжте на шматочки і засипайте в банку шарами, густо пересипаючи кам’яною сіллю. Ця суміш дуже добре зберігається всю зиму, у ній не втрачаються вітаміни і смак. Коли концентрація солі становить понад 10% розсолу, практично всі мікроорганізми припиняють свою життєдіяльність.

5-те місце — зацукровування: 40% вітамінів. Що зацукровувати? Лимони, смородину, малину, полуниці, суниці, чорниці, обліпиху. Як зацукровувати? Це досить простий метод консервації і гідна альтернатива варенню, яке «вбиває» більшість вітамінів. Крім того, висока концентрація цукру не дає змоги мікробам розмножуватися. Щоб зацукрувати ягоди, їх треба перебрати і вимити, подрібнити в блендері або на млинку для м’яса й засипати цукром із розрахунку 1,5—2 кг цукру на 1 кг ягід. Потім розкласти суміш у банки, закрити капроновими кришками і поставити в холодне місце.

6-те місце — консервація: 10% вітамінів. Що консервувати? Чорну смородину, вишні, аґрус, брусницю, горобину, яблука, груші, черешні, персики, абрикоси, щавель, огірки, помідори, перець, моркву, буряки, гриби. Як консервувати? Для консервування слід вибирати бездоганні фрукти та ягоди: свіжі та неушкоджені. Вимийте продукти, покладіть у сито й обсушіть. Для фруктів і ягід приготуйте сироп (для солодких — 100—150 г, для кислих — 200—250 г цукру на кожні 0,5 кг фруктів), а для овочів — маринад (винний оцет або оцтову кислоту додати до перевареної води, покласти сіль, цукор, корицю, гвоздику та інші прянощі, закип’ятити й дати остигнути). Потім покладіть продукти в попередньо простерилізовані банки, залийте маринадом або сиропом, накрийте кришкою і поставте стерилізуватися (10 хвилин на кожен 1 літр банки). Потім остудіть банки і перенесіть їх у прохолодне місце. І пам’ятайте: консервовані овочі не тільки зберігають мінімум вітамінів, вони ще й містять агресивну для слизової оболонки шлунка і кишечнику оцтову кислоту. Тому консервована їжа протипоказана людям із гастритами, виразками шлунка або дванадцятипалої кишки.