|№824 від 23.08.2017p.
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Плавець з Рівного став чемпіоном Всесвітньої Універсіади
Рівненський плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).
Спортсмен переміг у фінальному запливі на 400 метрів вільним стилем, подолавши дистанцію за 3 хвилини 45,96 секунди.
Нагадаємо, Михайло Романчик є вихованцем ДЮСШ №2 міста Рівне та учнем обласної школи вищої спортивної майстерності. Першим тренером Михайла є заслужений тренер України Ірина Лебідь. Особистий тренер, який готує плавця до змагань – ЗТУ Петро Нагорний.'
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