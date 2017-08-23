«Олімпійське літо» знову повертається в Олександрію

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В селі Олександрія Рівненського району, знаходиться комунальний заклад «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Рівненської обласної ради. Тут проживає молодь, яка потребує соціального захисту і комплексної медичної, соціальної та правової допомоги. З ними завжди працюють професійні педагоги, вихователі, психологи та медики.

Також, для малечі регулярно проводяться уроки фізичної культури та різноманітні спортивні змагання. З останніми їм часто допомагають працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Відділення НОК України в Рівненській області, які опікуються даним закладом вже не один рік. Інколи це бувають виключно індивідуальні конкурси, під час яких діти змагаються лише один з одним у вправності володіння спортивним інвентарем, а інколи й командні естафети, де на перше місце виходять навички роботи в команді.

Цього разу організатори запропонували дітям взяти участь одразу в двох видах завдань, на що ті радо погодилися. Протягом кожного нового старту, вихователі разом з вболівальниками, підтримували всі команди, а ті, в свою чергу, намагалися максимально дотримуватися правил чесної гри і не порушувати умови подолання естафет.

Для наймолодших учасників завдання не були надто легкими, але їм завжди допомагали старші товариші. Вони заздалегідь в складі своїх команд формували пари так, щоб на дистанції старші діти могли підстрахувати своїх маленьких колег. Це дало хороший результат, бо в загальному підсумку всі добре впоралися з проходженням естафет. Але все ж трішки швидшою за своїх суперників була команда, яка назвалася «Стріла». Вона зуміла на один підсумковий бал випередити колектив «Найк», який став другим, та на чотири бали «Бостон», що замкнув трійку призерів.

Для дітей, які регулярно займаються оздоровчою фізичною культурою, беруть участь в змаганнях та справді активно проводять своє дозвілля, подібні фестивалі не стають чимось несподіваним та складним, тому вони завжди готові до нових і нових спортивних викликів. А пам’ятні подарунки та дипломи, які вони отримують за підсумками таких заходів, залишаються як згадка про попередні спортивні досягнення і нагадують їм про важливість регулярного та активного дозвілля.