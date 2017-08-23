«Верес» вириває історичну перемогу в Одесі

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«Верес» вперше у своїй історії обіграв «Чорноморець» на його полі. На другій компенсованій до основного часу хвилині перемогу «червоно-чорним» приніс Володимир Адамюк, який вдало підключився до розіграшу кутового.

«Чорноморець» - «Верес» - 0:1 (0:0)

Чемпіонат України з футболу, Прем’єр-ліга, 6-й тур

19 серпня 2017 року, Одеса, стадіон «Чорноморець», 4952 глядачі, +28 С.

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Асистенти арбітра: Володимир Висоцький (Запоріжжя) і Максим Чертоляс (Херсон)

Четвертий арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Спостерігач арбітражу: Володимир Петров (Харків)

Гол: Адамюк (90+2)

Попередження: Антонов (29), Васін (87) – Федорчук (71), Кобін (74), Карасюк (86)

«Чорноморець»: Безрук – Жуніч, Хобленко, Новотрясов, Машнін (Третьяков, 46), Зубейко, Антонов (Мусолітін, 46), Васін, Політило (Ковалець, 67), Рахманов, Каплієнко. Запасні: Смородін, Бобко, Татарков, Балан.

Головний тренер: Олександр Бабич

«Верес»: Бандура – Адамюк, Борзенко, Іщенко, Сімінін, Карасюк, Федорчук, Сергійчук (Є.Пасіч, 81), Кобін (Г.Пасіч, 90+4), Степанюк, Гринь (Волошинович, 46). Запасні: Когут, Кучеров, Морозенко, Капаррос.

Головний тренер: Юрій Вірт

Жодного разу дотепер у своїй футбольній історії рівняни не обігрували «Чорноморець» в Одесі. Шість із восьми попередніх візитів нашої команди до Південної Пальміри завершилися поразками із загальним рахунком – 2:15. Востаннє з берега Чорного моря «Верес» непереможеним «Верес» повернувся у пам’ятному для нас сезоні 1993-1994. Тоді нічию – 1:1 для рівнян приніс гол Богдана Самардака.

У нинішньому сезоні «Чорноморець» поки не є серйозною силою. До календарного матчу проти «Вереса» «моряки» підійшли у статусі однієї із трьох команд, що досі не знали смаку перемог. Прагнучи змінити сумну статистику наставник одеситів із перших хвилин кинув у бій усіх своїх козирів. У старті матч розпочав Олексій Антонов, а також – щойно підписаний хорватський новачок Івіца Жуніч. Останній, до речі, міг опинитися у «Вересі», втім все ж вибрав одеський клуб.

Спробував здивувати опонента і Юрій Вірт. В Одесі у старті вперше у сезоні вийшли разом одразу троє номінальних форвардів: Михайло Сергійчук, Руслан Степанюк та Сергій Гринь. Одинадцятий номер рівнян, щоправда, замість звичного місця на вістрі – розпочав гру на лівому фланзі атаки. А на лаві запасних з’явився іспанець Едгар Капаррос.

Обидві команди розпочали матч дуже обережно, намагаючись перш за все піклуватися про надійність власних тилів. Перший небезпечний момент відбувся лише на 15-й хвилині гри. Денис Васін ударом головою завершував високу діагональну передачу партнера – над воротами.

«Верес» відповів напівмоментом Сергія Гриня. Нападник змістився з лівого флангу у центр, обіграв дорогою двох опонентів, але пробив просто у третього, який постелився у підкаті.

Рівняни більше володіли м’ячем, але якихось дивідендів із територіальної переваги витиснути не могли. Натомість, господарі атакували гостріше. Сергій Політило перевірив пильність Олександра Бандури ударом метрів із 25-ти. Голкіпер зіграв надійно. Згодом одразу два шанси мали Денис Васін і Олексій Антонов. Після першого пострілу гостей врятував воротар. У другому епізоді за «Верес» зіграла поперечина.

Наприкінці тайму міг вивести вже «червоно-чорних» вперед Валерій Федорчук. Втім, його удару забракло влучності.

Вже перед самим свистком на перерву у простій ситуації, володіючи м’ячем, зазнав ушкодження Сергій Гринь. У перерві його замінив Ростислав Волошинович.

Активніше другу половину гри розпочали гості. Ніхто не замкнув гостру передачу з флангу від Михайла Сергійчука. А Роман Карасюк з-за меж штрафного майданчика пробив неточно. Знову спробував пробити Валерій Федорчук – у руки Дмитру Безруку.

Гра пішла значно швидше. «Верес» знову врятувала поперечина. Цього разу після удару Артема Рахманова. У відповідь пробивав Валерій Федорчук – знову неточно.

Знову активізувалися команди наприкінці матчу. Сергій Сімінін у відчайдушному стрибку в останню мить «зняв» м’яча з ноги Дениса Васіна, якби був готовий засмутити Олександра Бандуру.

Матч ішов, здавалося б, до логічної нічиєї. Втім, вже у компенсований до основного час наша команда проявила характер і вирвала перемогу. Серія з трьох поспіль кутових біля воріт «Чорноморця» завершилася точним ударом головою Володимира Адамюка, який «перевисів» одразу чотирьох своїх опонентів - 0:1! Автором результативної передачі став Валерій Федорчук.

Жирну переможну крапку у грі міг поставити Ростислав Волошинович. Його удар після стрімкої контратаки парирував Дмитро Безрук. Втім, часу, аби відігратися в одеситів уже не було. Друга поспіль виїзна перемога «Вереса»!