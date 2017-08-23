Видатним спортсменам Рівненщини вручили грошові сертифікати

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В Рівненській ОДА видатних спортсменів області урочисто привітали з їх досягненнями.

Голова ОДА Олексій Муляренко, його заступник Світлана Богатирчук-Кривко та голова облради Микола Драганчук вручили спортсменам сертифікати на грошову винагороду.

«Щира подяка вам, шановні спортсмени та тренери, за самовіддану та нелегку працю. Своїми виступами ви піднімаєте престиж України у світовому співтоваристві. Хочу запевнити вас, що керівництво області і надалі надаватиме усіляку підтримку кращим спортсменам та тренерам», - звернувся до присутніх Олексій Муляренко.

Так, фінансову підтримку від влади області отримали дзюдоїсти Катерина Шепелюк та Сергій Фролов - за перемоги у XXIII літніх Дефлімпійських іграх. За три призових місця Катерина одержала нагороди у розмірі від 20 до 30 прожиткових мінімумів (13 472 - 50 520 грн.). Сергію вручили сертифікат на понад 50 тисяч гривень.

Юлія Галінська, Давид Хорава й Олександр Косінов за золоті медалі чемпіонату Європи з дзюдо отримали по 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (25 260 грн). Крім того їх відзначили за срібні та бронзову нагороди – від 5 до 10 прожиткових мінімумів.

Людмила Логацька, Олександр Шаблій, Олександр Помінов за ІІ місце мають по 10 прожиткових мінімумів (16 840 грн.).

За бронзові відзнаки по 5 прожиткових мінімумів отримали Сергій Котенко та Олександр Назаренко.

За ІІІ місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед молоді одержала сертифікат Катерина Климюк - в розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (3 368 грн.)

Крім того, грошову нагороду отримали й тренери спортсменів.