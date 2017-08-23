Нічний скрегіт зубами може свідчити про стрес

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Мій 10-річний онук почав скреготати зубами під час сну. Раніше казали, що це свідчить про глисти в організмі.

З повагою Віктор Миколайович.

Лист коментує лікар, фітотерапевт, дієтолог Борис Скачко.

Скреготання зубами під час сну не обов’язково означає, що в дитини – гельмінти. Такі звуки можуть виникати через нестачу слини, яка потрібна людині для їди, а також для того, щоб зволожувати ротову порожнину. Але під час сну потік слини зменшується, що й спричиняє сухість у роті, інколи невимушене стиснення зубів і скрегіт, нерідко людина навіть прокидається. Ще однією з причин скреготіння може бути неправильне розташування зубів у щелепі, й багато хто уві сні мимовільно рухає щелепами, спричиняючи скрегіт.

Інколи нічне скреготання зубами може свідчити про перенесений стрес і є одним із способів, коли організм таким чином намагається полегшити його вплив. Найчастіше це буває під час першої та другої стадії сну.

Із профілактичною метою від гельмінтів рекомендую онуку читача вживати протягом кількох тижнів у проміжках між їдою по 1 ч. л. суміші порошку сухого листя подорожника з невеликою кількістю меду чи варення.