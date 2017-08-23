Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №824 від 23.08.2017p.
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ВИНОГРАД: смачно і корисно

ВИНОГРАД: смачно і корисно

Виноград можна назвати одним із найбільш корисних плодів. Він містить велику кількість вітамінів, які сприяють кровотворенню; глюкозу, яка живить серцевий м’яз. Знижує рівень холестерину в крові і має багато інших лікувальних властивостей. Зокрема, він помічний за перевтоми, гіпотонії, подагри, анемії, гастриту з підвищеною секрецією, захворювань нирок, печінки, бронхів. Виноградний сік використовують у разі ангіни, безсоння, атонічних запорів, маткових кровотеч, виснаження нервової системи. До речі, він, на відміну від інших соків, відразу надходить у кров. А за своїм хімічним складом схожий на грудне жіноче молоко. Сушений виноград (родзинки) використовують як жовчогінний, протизапальний і загальнозміцнювальний засіб.

ЦІЛЮЩІ РЕЦЕПТИ

У разі атеросклерозу тричі на день випивати 1 склянку свіжого виноградного соку за 1 годину до їди. Курс – 1,5 місяця.

За подагри протягом 3 місяців рекомендується їсти виноград, починаючи з 200 ягідок за один прийом і поступово довести добову дозу до 2 кг (шкірку та кісточки не вживати). Потім перейти на сік. Пити його вранці та ввечері до їди за такою схемою: перші 3 дні - по 0,25 склянки, потім 5 днів – по 0,5 склянки, наступні 5 днів - 3/4 склянки, ще 5 днів – по 1 склянці соку, й останні 5 днів - по 1,25 склянки. За цей час виноградний сік виведе з організму всі надлишки сечової кислоти й солей уратів. Під час цього курсу потрібно уникати жирних і солоних страв, кефіру, свіжого й кислого молока, сирих овочів і фруктів, спиртних напоїв, пива, газованої води, у тому числі й мінеральної.

Хронічний закреп: випивати щодня по 1 склянці соку тричі на день за 1 годину до їди. Курс – 2 місяці.

У разі маткових кровотеч приймати порошок з сухого листя по 1-2 г тричі на день, запиваючи водою.

Запалення нирок і сечових шляхів. Покласти в родзинку замість кісточок горошину чорного перцю, ковтати по 1-2 родзинки 3-4 рази на день, запиваючи водою. Лікування тривале. До речі, це й же ж засіб сприяє розчиненню каменів у нирках і сечовому міхурі.

За гіпертонії 1 ст. л. сухого виноградного листя залити 1 склянкою окропу, настояти й приймати по 0,5 склянки 2-3 рази на день до їди.

У разі виснаження нервової системи, хронічного пієлонефриту, нефриту, артриту, ревматизму, подагри, застою жовчі рекомендується пити виноградний сік за 1 годину до їди тричі на день. Починати слід з 0,5 склянки, довівши до кінця курсу до 2-х склянок на прийом. Курс триває 1-1,5 місяця.

Живильна виноградна маска: узяти 6 ягід солодкого винограду, по 1 ч. л. розтопленого меду й маслинової олії. Усі складові ретельно перемішати й додати яєчний жовток. В однорідну суміш покласти 1 ст. л. манки й 0,5 ч. л. солі. Тримати маску 15 хв, змити перевареною прохолодною водою.

Надати шкірі тонусу допоможе таке: розрізати навпіл кілька ягід винограду й протирати ними обличчя протягом 20 хв, потім сполоснути водою кімнатної температури. Можна також заморозити виноградний сік і застосовувати для протирання як щоденний тонізувальний засіб. Годиться цей засіб для різного типу шкіри.

23.08.2017


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