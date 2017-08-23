Чому виникає шум у вухах

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Шум у вухах рідко свідчить про серйозні проблеми зі здоров’ям, але може серйозно зіпсувати робочий день або відпочинок. Як його усунути? Шум у вухах ніякого природного джерела шуму не має. Одні чують свист, інші — дзвін, треті — шепіт. Шум чується в одному вусі або і в обох, постійно або зникає на деякий час. Дзвін у вухах виникає після перебування в приміщенні з гучним звуком.

Буває і від прийому деяких медикаментів. Щоправда, він зникає, коли припиняється приймання ліків. Якщо ж шум не зникає, це серйозніша проблема. Страждають від цього явища переважно люди віком понад 55 років, у яких починає слабнути слух. Багато хто хвилюється, вважаючи шум у вухах сигналом глухоти, яка «насувається», чи ознакою якогось серйозного захворювання. Утім, таке трапляється рідко.

Буває, що симптоми погіршуються і людині потрібна медична чи психотерапевтична допомога. Звукова хвиля проходить вушним каналом у середнє і внутрішнє вухо. Ворсинки, що вистилають завиток, трансформують звук в електросигнал, який «відправляється» у слухову зону кори головного мозку слуховим нервом. Якщо ці ворсинки ушкоджені від гучного звуку або приймання ліків, у мозок слуховий сигнал проходить лише частково. Це стимулює ненормальну активність у нейронах, унаслідок цього людині здається, що вона чує сторонні звуки. Якщо слуховий нерв не отримує сигналів від завитка, в якому ушкоджено ворсинки, мозок певним чином намагається вловити втрачений сигнал (як ми, наприклад, робимо звук голоснішим, щоб краще розчути мелодію). Наслідок цього — шум у вухах. За тією ж схемою виникає фантомний біль ампутованої кінцівки. Так само мозок виконує ненормальну діяльність у нервах, щоб «поновити» втрачену ногу. Буває й так, що людина, яка не в змозі чути зовнішні шуми, чує роботу власного серця або плин крові власними судинами. Таке буває, якщо звукову хвилю перекриває сірчана пробка. Отже, причини шуму у вухах: часткова втрата слуху, постійний гучний звук, приймання ліків, які чинять негативний вплив на слух і руйнують нервові закінчення у вусі, сірчана пробка, інфекція і пухлина в середньому вус, вік, синдром Меньєра. У будь-якому разі обов’язково зверніться до лікаря, який допоможе з’ясувати причини появи шуму у вухах.