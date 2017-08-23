|№824 від 23.08.2017p.
|Передплатні індекси:
23429 (на 1-6 місяців)
08903 (на рік).
Тел. +38(0362) 62-31-31
|
|
¤
ВЕРЕС - чудовий кровоочисний засіб
Дев’ятий місяць року слов’яни назвали «вереснем» на честь вересу, що квітне о цій порі року. У чехів, болгар та хорватів верес зветься «рюїн», що означає - ревти, бо цього та наступного місяця починалася осіння негода, яка «ревла» за вікном. І саме за такої негоди є доречним застосування цієї надзвичайно гарної рослини, що володіє великим спектром лікувальних властивостей.
У перекладі з грецької «верес» означає - чистити. Адже ця рослина є чудовим кровоочисним засобом. Тож нині - найсприятливіший час чистити свій організм від токсинів, застуди й усякої немочі. Бо саме зі зміною погоди й відбуваються загострення всіляких хвороб. Лікувальні властивості вересу стануть у пригоді й для профілактики захворювань, і для підвищення імунітету організму. Купити верес можна в аптеках.
Настій вересу від запалення горла та слизової оболонки рота: 10 г подрібненої сировини залийте склянкою окропу. За чверть години настій процідіть. Приготованим засобом полощіть горло та /чи ротову порожнину кілька разів на день. Допомагає від тонзиліту, ангіни, ГРВІ, а також - і чудово! - від серцевих захворювань у вигляді настою з валеріаною та глодом.
Щоб очистити сечовий міхур від каміння, потрібно взяти 1 ч. л. трави вересу, залити 200 мл окропу, настояти, процідити. Пити настій вересу протягом дня.
Чай з вересу проти стресу та безсоння: 1 ч. л. квіток запарити склянкою окропу, залишити на 10 хвилин настоюватися. Тоді процідити й випити перед сном.
Компреси з вересу на хворі суглоби, проти ревматизму, артриту та поліартриту, подагри: 1 ст. л. подрібненої трави вересу засипте в термос і влийте туди півтори склянки окропу. Через 2-3 години змочіть у готовому настої складену в кілька шарів марлеву серветку. Прикладіть компрес до хворого місця й залиште на півгодини-годину.
Настій вересу для лікування хвороб печінки та жовчного міхура: залийте склянкою окропу 20 г подрібненого листя та квіток вересу. Залишіть на півгодини настоюватися. Вживайте по 2 ст. л. кілька разів на день після їди.
Вересовий чай для лікування гастритів, вад серця, неврастенії: 2 ч. л. трави вересу залийте окропом. Пийте теплим замість звичайного чаю.
Відвар вересу. Від циститу й набряків: запарте склянкою окропу 10 г трави вересу. Поставте на водяну баню й тримайте так 15 хвилин. За годину відвар треба процідити. Пити 3-4 рази на день до їди по 2 ст. л.
Особам з такими недугами, як сечокам’яна хвороба, хвороби печінки й жовчного міхура, подагра, ревматизм суглобів, кашель, туберкульоз легень, хвороби нирок і сечового міхура, пієліт, уретрит, дизентерія, діарея, ентероколіт, гастрит, шкірні захворювання, вживати відвар 2-3 рази на день по третині склянки до їди. Також його використовують для лікування безсоння, невротичних реакцій, розладів нервової системи.
Коментарі (0):
|
Найпопулярніші 15 статей:
1. Розклад руху приміських та пасажирських потягів [242] (19582)
|
ТОП-15 свіжого номера:
1. «Верес» вириває історичну перемогу в Одесі (161)
|
© 2001-2015 Iнформацiйно-рекламне агентство "Ракурс" тел.: +38(0362) 62-31-31. Всi права збережено.
|
тел.(0362) 62-31-31
Використовувати матеріали газети "Рівне-Ракурс" можна лише пославшись на "Рівне-Ракурс" (для інтернет-виданнь - зробивши гіперпосилання). Будь-яке копіювання, публікація, чи передрук наступне поширення інформації, що не має посилання на "IРА "Ракурс" суворо забороняється
Наші сайти: