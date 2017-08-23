ВЕРЕС - чудовий кровоочисний засіб

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Дев’ятий місяць року слов’яни назвали «вереснем» на честь вересу, що квітне о цій порі року. У чехів, болгар та хорватів верес зветься «рюїн», що означає - ревти, бо цього та наступного місяця починалася осіння негода, яка «ревла» за вікном. І саме за такої негоди є доречним застосування цієї надзвичайно гарної рослини, що володіє великим спектром лікувальних властивостей.

У перекладі з грецької «верес» означає - чистити. Адже ця рослина є чудовим кровоочисним засобом. Тож нині - найсприятливіший час чистити свій організм від токсинів, застуди й усякої немочі. Бо саме зі зміною погоди й відбуваються загострення всіляких хвороб. Лікувальні властивості вересу стануть у пригоді й для профілактики захворювань, і для підвищення імунітету організму. Купити верес можна в аптеках.

Настій вересу від запалення горла та слизової оболонки рота: 10 г подрібненої сировини залийте склянкою окропу. За чверть години настій процідіть. Приготованим засобом полощіть горло та /чи ротову порожнину кілька разів на день. Допомагає від тонзиліту, ангіни, ГРВІ, а також - і чудово! - від серцевих захворювань у вигляді настою з валеріаною та глодом.

Щоб очистити сечовий міхур від каміння, потрібно взяти 1 ч. л. трави вересу, залити 200 мл окропу, настояти, процідити. Пити настій вересу протягом дня.

Чай з вересу проти стресу та безсоння: 1 ч. л. квіток запарити склянкою окропу, залишити на 10 хвилин настоюватися. Тоді процідити й випити перед сном.

Компреси з вересу на хворі суглоби, проти ревматизму, артриту та поліартриту, подагри: 1 ст. л. подрібненої трави вересу засипте в термос і влийте туди півтори склянки окропу. Через 2-3 години змочіть у готовому настої складену в кілька шарів марлеву серветку. Прикладіть компрес до хворого місця й залиште на півгодини-годину.

Настій вересу для лікування хвороб печінки та жовчного міхура: залийте склянкою окропу 20 г подрібненого листя та квіток вересу. Залишіть на півгодини настоюватися. Вживайте по 2 ст. л. кілька разів на день після їди.

Вересовий чай для лікування гастритів, вад серця, неврастенії: 2 ч. л. трави вересу залийте окропом. Пийте теплим замість звичайного чаю.

Відвар вересу. Від циститу й набряків: запарте склянкою окропу 10 г трави вересу. Поставте на водяну баню й тримайте так 15 хвилин. За годину відвар треба процідити. Пити 3-4 рази на день до їди по 2 ст. л.

Особам з такими недугами, як сечокам’яна хвороба, хвороби печінки й жовчного міхура, подагра, ревматизм суглобів, кашель, туберкульоз легень, хвороби нирок і сечового міхура, пієліт, уретрит, дизентерія, діарея, ентероколіт, гастрит, шкірні захворювання, вживати відвар 2-3 рази на день по третині склянки до їди. Також його використовують для лікування безсоння, невротичних реакцій, розладів нервової системи.